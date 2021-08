OAB solicita ao TJ-PI lotação de servidores e Juízes em cidades do interior

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, e o Presidente da Subseção de São Raimundo Nonato, James Amorim, estiveram em reunião com o Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), Desembargador José Ribamar Oliveira, nesta terça-feira (10), para tratar sobre a lotação de Juízes e servidores nas Comarcas de São Raimundo Nonato, Caracol e Canto do Buriti.

Celso Barros Coelho Neto pontuou a importância das tratativas com o Presidente do TJ-PI. “Esse pleito vai beneficiar a sociedade e os Advogados e Advogadas dos municípios de Caracol e Canto do Buriti, assim como a própria Subseção de São Raimundo Nonato, que terá menos demandas das regiões vizinhas e, consequentemente, poderá agilizar o atendimento na Subseção”, destacou o Presidente.

O Presidente na Subseção de São Raimundo Nonato, James Amorim, destacou a importância em apresentar as demandas da Subseção da cidade para que sejam solucionadas. “Há tempos há problemas no funcionamento do Judiciário de primeira instância e nós trouxemos esses fatos para, juntos, resolvermos essa questão. Felizmente fomos prontamente ouvidos pelo Presidente do Tribunal e os encaminhamentos já foram dados”, disse James Amorim.

Ao final da reunião, o Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador José Ribamar Oliveira, agradeceu as informações e se comprometeu a analisar os pleitos. “Esperamos dar agilidade às reivindicações que são todas justas e urgentes para melhorar a prestação jurisdicional”, afirmou.

Também estiveram presentes no encontro, o Secretário da Subseção de São Raimundo Nonato, Yuri Pimentel Valente; o Tesoureiro da Subseção, Marcos Vitor, e as Advogadas Sônia Malina e Flaviane Minervino.

