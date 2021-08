OAB Piauí vai indicar dois representantes para a Comissão do Concurso da DPE-PI

A OAB Piauí vai participar da Comissão responsável pelo Concurso Público da Defensoria Pública do Piauí (DPE PI), previsto para este ano. A informação foi confirmada durante reunião entre o Presidente da Seccional, Celso Barros Coelho Neto, e o Defensor Público-Geral do Piauí, Erisvaldo Marques dos Reis. O encontro aconteceu na segunda-feira (09), na sede da OAB Piauí e contou, ainda, com a presença da Subdefensora Pública-Geral, Carla Yascara e do Diretor Administrativo, Ivanovick Feitosa.

Na oportunidade, Celso Barros Coelho Neto frisou que a OAB Piauí vai cumprir seu papel participando de todas as etapas do concurso. “Vamos atender à solicitação da DPE-PI e indicar dois representantes para compor a Comissão do Concurso para o cargo de Defensor Público. Eles participarão de todas as etapas do certame”, declarou.

O concurso DPE-PI está previsto para este semestre. De acordo com o Defensor Público-Geral, Erisvaldo Marques dos Reis, o certame visa repor as aposentadorias que ocorreram em 2019 e 2020.

“O último concurso da Defensoria Pública foi realizado em 2009, ou seja, há mais de dez anos. Então, temos uma necessidade muito grande de Defensores, não só pelos aposentados, mas também por eventuais vagas que possam surgir durante os próximos anos”, explicou.

