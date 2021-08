OAB Piauí disponibilizará serviços de assinaturas digitais e pagamento de boletos

Buscando fazer o uso tecnologia em benefício da Advocacia, a OAB Piauí firmou uma parceria com a empresa “Agile Corporation Programas de Computador” para disponibilizar serviços de pagamento de boletos bancários e custas processuais, bem como uma plataforma de assinatura eletrônica. Os termos foram assinados pelos diretores da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto (Presidente), Einstein Sepúlveda (Diretor-Tesoureiro) e Sidney Neves (Diretor-Jurídico da Agile).

A Agile Corporation é uma empresa que tem o intuito de facilitar os pagamentos por meio de meios eletrônicos, apta a processar recebimento, inclusive parcelados, mediante o uso de cartões de crédito disponibilizados no mercado. Os programas oferecidos pela parceria com a OAB Piauí foram desenvolvidos pelo Diretor de Tecnologia, Bruno Souza.

Umas das ferramentas disponibilizadas com a parceria, o Programa de Parcelamento e-Parcela, possibilitará aos Advogados e Advogadas o pagamento de boletos bancários, tributos, taxas, emolumentos e guias de custas processuais em geral, em até 12 vezes no cartão de crédito. “Outra vantagem é o recebimento de honorários pelo cartão, sem a necessidade de adquirir uma máquina de cartão de crédito para o escritório. O programa já apresenta uma funcionalidade de transferir o valor integral dos honorários diretamente para a conta dos Advogados(as)”, explica Bruno Souza.

“Queremos utilizar a tecnologia a nosso favor. A parceria firmada hoje representa essa preocupação que a Seccional Piauí tem com a Advocacia. Entendemos que a dinâmica do mercado muda constantemente, no qual as ferramentas tecnológicas apresentam facilidades em operações do nosso dia a dia. Em virtude disso, estamos possibilitando o uso de programas para facilitar, cada vez mais, o exercício profissional, de forma eficaz e segura”, esclareceu o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto.

Mais uma vantagem da parceria é o Software 2Singer, uma plataforma de assinaturas digitais. Com a parceria, a Seccional se torna pioneira na disponibilização da ferramenta para que o Advogado(a), regularmente inscrito nos quadros da OAB Piauí, possa criar documentos e contratos e assiná-los de qualquer lugar e a qualquer hora. Todos os documentos assinados possuem validade jurídica.

É o que explica o Diretor-Jurídico da Agile, Sidney Neves. “A plataforma está em conformidade com Medida Provisória nº 2.200-2/2001. Além disso, a 2Singer possui um protocolo de segurança, no qual todos os documentos são registrados, criando mais confiança entre todas as partes envolvidas no processo de assinatura dos documentos”, frisou.

Celebrando a parceria, o Diretor-Tesoureiro, Einstein Sepúlveda, reforçou que os serviços disponibilizados atenderão a Advocacia, facilitando o exercício profissional. “Desde o início da pandemia, estamos enfrentando dificuldades no acesso à Justiça, sobretudo nos canais de comunicação. Esses serviços digitais serão, agora, implementados em nossa Seccional, com o objetivo de facilitar, sobremaneira, a vida do Advogado e da Advogada. É a OAB Piauí que avança, mais um vez, ofertando ferramentas rápidas e seguras para a Advocacia, destacou.

Em breve, os Advogados(as) poderão se cadastrar no site da OAB Piauí e aproveitar todas as vantagens e benefícios.

