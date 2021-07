OAB Piauí suspende preventivamente registro de Advogado acusado de estupro

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, suspendeu, preventivamente, o exercício profissional do Advogado Jefferson Moura Costa, por 90 dias, preso em flagrante na quarta-feira (14), após ter sido denunciado por estupro, crime hediondo e inafiançável. A decisão será submetida à análise do Conselho Pleno da Seccional e do Tribunal de Ética e Disciplina (TED), mas já é aplicável imediatamente a partir desta sexta-feira (16).

“A OAB Piauí repudia veementemente a conduta praticada pelo Advogado Jefferson Moura Costa e, por isto, dada a urgência do caso, estou suspendendo a sua atividade profissional por 90 dias, preventivamente, e requisitando informações às autoridades policiais e judiciárias, diante de várias denúncias que estamos recebendo dos crimes praticados por esse Advogado”, explica.

Celso Barros destaca ainda que a Seccional não admitirá qualquer tipo de conduta criminosa contra os direitos das mulheres. “Ainda mais nesses casos específicos que são gravíssimos, não podemos admitir e temos que agir imediatamente, por isso, tomamos essa medida”, garantiu.

Além disso, o TED da instituição já está apurando as condutas do Advogado, porém os processos do Tribunal são sigilosos, não podendo ser dadas mais informações sobre os andamentos.

