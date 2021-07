OAB Piauí solicita investigação de falso Advogado à Delegacia Geral da Polícia Civil

A OAB Piauí enviou ofício à Delegacia Geral da Polícia Civil do Estado, nesta quarta-feira (30), solicitando investigação a respeito da denúncia de uma pessoa que tem realizado atendimentos como Advogado, mesmo sem ter inscrição na OAB. O pedido foi entregue pessoalmente ao Delegado Geral, Luccy Keiko, pelo Presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados, Marcus Nogueira, e pela Membro da Comissão, Ana Carolina Barroso.

Marcus Nogueira explica que a denuncia se configura como exercício ilegal da profissão ou falsidade ideológica, dessa maneira, a Seccional está cumprindo seu dever institucional de defesa da Advocacia. “Essa pessoa estava atuando, principalmente, na Central de Flagrantes de Teresina, enganando diversas vitimas. Esperamos a abertura do competente procedimento policial, com a consequente investigação para analisar os crimes praticados”, destacou.

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Neto, destacou ainda que a Seccional solicitou também o acompanhamento do caso pelo delegado Luccy Keiko, como a garantia da agilidade na instauração do processo de investigação. “Não podemos permitir que a sociedade seja enganada com falsos advogados(as). Temos diversas campanhas contra esse tipo de atuação e pedimos que a sociedade sempre denuncie para que casos como esses não voltem a se repetir. Somente Advogados(as) regularmente inscritos podem intermediar os direitos dos cidadãos”, garantiu.

Confira aqui o Ofício.

