OAB Piauí registra Boletim de Ocorrência na Delegacia de Crimes Virtuais

Na manhã desta segunda-feira(16), a OAB Piauí esteve na Delegacia de Crimes Virtuais, acompanhando a Secretária-Geral Adjunta e Corregedora-Geral da OAB Piauí, Nara Letícia Aragão Couto, vítima de violência política de gênero em uma rede social. A denúncia foi feita por meio do Presidente e da Vice-Presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados, Marcus Vinícius e Michele Amorim, respectivamente.

No último fim de semana, a Advogada Nara Letícia foi alvo de difamação e injúria, por meio de postagens realizadas em um perfil do instagram. As postagens utilizam a imagem da diretora da OAB Piauí, com teor discriminatório, vexatório, injurioso e difamatório.

“Recebi com muita indignação a marcação em post numa manhã de domingo, em que fui atacada como mulher e enquanto Advogada. Recebi o apoio da Comissão de Prerrogativas da OAB Piauí e da Comissão da Mulher Advogada para me auxiliar nas medidas cabíveis. Fomos até a Delegacia de Crimes Virtuais e solicitamos uma apuração rápida e célere. Os Advogados e Advogadas piauienses não merecem vivenciar situações desta natureza. Enquanto mulher Advogada, exijo respeito”, frisou Nara Letícia Couto.

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, explica que a OAB Piauí ficará atenta e vigilante para que acontecimentos como este não voltem a se repetir. “Não podemos e nem iremos permitir esse tipo de postura que ataca uma mulher Advogada. Ficaremos atentos para coibir ações como essas e perfis que usam desse tipo de postagem para ferir a conduta da Advocacia”, finalizou.

A Vice-Presidente da CDPA, Michele Amorim, ressaltou a importância da apuração dos fatos. “Estivemos acompanhando a diretora Nara Letícia na Delegacia de Crimes Virtuais para solicitar que todas as providências fossem devidamente tomadas. Claramente a postagem possuí violência política de gênero e, por isso, registramos um Boletim de Ocorrências. Seguiremos com as medidas cabíveis, como por exemplo, oficiar a rede social para apresentar o responsável pelo perfil”, finalizou.

