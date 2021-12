OAB Piauí realiza webinário “A construção do Consenso e o acesso à justiça multiportas”

A OAB Piauí realiza, nos dias 09 e 10 de dezembro, webinário gratuito sobre “A construção do Consenso e o acesso à justiça multiportas”. O evento, que será realizado de forma híbrida, com transmissão pelo Zoom e YouTube da ESA-PI, é organizado pela Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico, Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem, Comissão de Direito Colaborativo e Comissão de Coaching Jurídico da OAB Piauí.

O webinário é voltado para Advogados(as), professores e estudantes de Direito, mediadores e operadores do Direito em geral. De acordo com a Presidente da Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico, Betina Costa, o evento proporcionará uma visão e atuação mais humanizada deste público para lidar com os conflitos do cliente, a partir da perspectiva consensual.

“Os conflitos e suas complexidades, cada vez mais, têm marcado as relações humanas, trazendo a necessidade dos profissionais do Direito de buscarem conhecimentos e métodos eficazes na solução das disputas. O Sistema Multiportas e a cultura do consenso implementam os meios adequados de solução de conflitos como um caminho para se alcançar esse objetivo. Nesta construção, muitos caminhos podem ser tomados e muitos saberes podem ser desenvolvidos”, ressaltou a Presidente.

Dentro da programação do primeiro dia de evento, estão incluídas as discussões sobre Sistemas Multiportas: Os meios adequados de solução de conflitos, com a Presidente da Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico da OAB-PI, Betina Costa e a moderadora Viviane Moura, Vice-Presidente da Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico da OAB-PI; Arbitragem, com o Diretor-Presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem da OAB-PI e Doutor em Direito (PUC-SP), Leandro Lages, e a moderadora Nara Cronemberger, Diretora da Coordenadoria do Procon Municipal de Teresina.

A palestra sobre Mediação e Conciliação também acontece no primeiro dia de evento, com a Mestre em Direito e Gestão de Conflitos, Vanessa Amorim, e o moderador Leonardo Ranieri, professor universitário e membro da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem da OAB-PI. Encerrando o primeiro dia do webinário, o Formador em Mediação e Constelações Sistêmicas e do Truma, Yulli Roter, discorrerá sobre Direito Sistêmico Fraternal, com moderação da Presidente da Comissão, Betina Costa.

No dia 10, os participantes acompanharão, após a abertura, a palestra Direito Sistêmico e Advocacia Sistêmica, com a Advogada Gillianne Almeida, membro das Comissões de Mediação e Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico da OAB-PI e a moderadora Viviane Moura. Em seguida, a Membro do Núcleo de Justiça Restaurativa do TJ-PI, Maria Lila Castro Lopes de Carvalho, vai destacar a Justiça Restaurativa e terá como moderadora, a Advogada Betina Costa.

Macela Nunes Leal, Presidente da Comissão de Advocacia Colaborativa da OAB-PI vai debater temas da Advocacia Colaborativa e terá como moderadora a Advogada Colaborativa, Cláudia Weyne. Encerrando o evento, a Presidente da Comissão de Coaching Jurídico da OAB-PI, Ticiana Leão, ministra a palestra “Coaching Jurídico: o que é? Qual sua importância para a Advocacia e para os operadores do Direito?”. A palestra terá como moderadora, a Vice-Presidente da Comissão de Coaching Jurídico, Aline Nunes.

