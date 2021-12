OAB Piauí realiza palestra sobre a prevenção contra o vírus HIV

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Direito da Saúde, aderiu à Campanha Dezembro Vermelho, que marca a mobilização nacional na luta contra o vírus HIV/AIDS e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Para promover um alerta à população sobre o tema, será realizada uma palestra com o Médico Infectologista e Intensivista, Herion Alves, na quarta-feira (15), no auditório da ESA Piauí, a partir das 18h.

De acordo com o Presidente da Comissão de Direito da Saúde, Williams Cardec, o mês de dezembro traz um alerta sobre a importância que se tem dado para a prevenção do HIV. “O HIV não tem cura e depende de cada um a prevenção. Isto se faz com conhecimento e com apoio dos órgãos de saúde, devendo o cidadão estar sempre buscando ajuda dos profissionais de saúde”, ressalta o Presidente da Comissão.

O HIV pode ser transmitido, principalmente, por via sexual sem uso de proteção (preservativo), mas outros meios como o uso de seringas contaminadas também estão envolvidos. “Diante disto se faz importante também saber que, inicialmente, o indivíduo pode não desenvolver a síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA) e mesmo assim permanece com o HIV na circulação sendo um importante transmissor. Assim a prevenção por meio do uso do preservativo se faz necessário a todos, de todas as faixas etárias, e o acompanhamento médico muda a história natural da doença”, explica Williams Cardec.

Durante a palestra com o Médico Infectologista e Intensivista, Herion Alves, que é voltada para Advogados(as) e o público em geral, serão abordadas todas as informações sobre prevenção, diagnóstico e tratamento de HIV/AIDS.

Médico Infectologista e Intensivista; Coordenador das UTI’s do Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela; Coordenador da comissão de infecção hospitalar do Hospital de Urgências do Piauí; Professor da UFPI da disciplina de Doenças Infecciosas e Parasitárias e Mestre em Medicina Tropical pela Fiocruz.

