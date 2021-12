OAB Piauí realiza entrega de brinquedos e roupas para o Lar da Criança

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizou a entrega de brinquedos e roupas arrecadadas através da Campanha Direito de Sorrir e Brincar. Todo material arrecadado entre Advogados(as), membros da Comissão e Colaboradores da Seccional foi entregue à crianças acolhidas pelo Lar da Criança, na sexta-feira (17).

Ao todo, foram arrecadados 150 brinquedos e 15 peças de roupas e calçados. O Presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, Rogério Almeida, ressalta que o objetivo da Campanha é acolher e levar um pouco de carinho às crianças neste período de Natal.

“Os brinquedos ajudam no desenvolvimento saudável das crianças e as roupas trazem mais dignidade e esperança de mais prosperidade. Por isso, a OAB Piauí, juntamente com a Comissão, agradece às pessoas que contribuíram para fazer um fim de ano diferente para essas crianças. Somos gratos também ao Lar da Criança, por seu papel relevante em prol das crianças”, destacou Rogerio Almeida.

