OAB Piauí realiza debate com os candidatos ao cargo de Desembargador do TJ-PI

Candidatos à vaga de Desembargador no Tribunal de Justiça do Piauí pelo Quinto Constitucional, 17 Advogados (as) participaram do debate realizado pela OAB Piauí, por meio da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados (CDPA), nesta quarta-feira (13). Com transmissão ao vivo pelo canal da OAB Piauí no YouTube e no Facebook, o evento foi mediado pelo Advogado Yuri Cavalcante e organizado em três blocos, oportunidade em que os candidatos apresentaram e debateram sobre temas relacionados à Advocacia e a sociedade.

Abrindo o debate, o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, frisou que este é um momento histórico para a Seccional. “Mais uma vez estamos com o processo deflagrado para preencher a nossa vaga do Quinto Constitucional. Através deste debate é dada a oportunidade de fala para cada candidato e certamente teremos a melhor escolha daquele(a) que nos representará muito bem como Desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí”, destacou.

Marcus Nogueira, Presidente da CDPA, ressaltou a importância da realização do debate, iniciativa pioneira no Brasil. “A sociedade de hoje nos exige consciência em quem estamos votando. Por isso, é muito importante observar todas as discussões realizadas acerca dos temas, que foram selecionados a partir de denúncias feitas pelos Advogados(as) junto à Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados. Esperamos que esse momento sirva para que a Advocacia observe atentamente as propostas de cada candidato e faça sua escolha consciente”, declarou.

Ainda na abertura do debate, o Presidente da Comissão Eleitoral, Antônio Wilson, parabenizou a OAB Piauí pela realização de um evento que possibilita os Advogados e Advogadas ouvir as propostas dos inscritos à vaga no quadro de Desembargadores do TJ-PI. “O debate permite os eleitores ouvir as propostas dos candidatos sobre os que eles querem fazer de melhor no juizado piauiense. Ele levará nosso entusiasmo de melhorias, de ideias, um outro olhar para aprimorar o Judiciário”, disse.

Seguindo a ordem de sorteio realizado pela organização do debate, todos os candidatos se apresentaram no primeiro bloco por três minutos. Após a apresentação, os inscritos tiveram mais três minutos para discorrer sobre as medidas que deverão ser tomadas em defesa das prerrogativas dos Advogados(as), como Desembargador(a) do TJ-PI.

No segundo bloco, os candidatos debateram diversos temas relacionados à Advocacia. Honorários Advocatícios, sistema OAB, Gestão Processual, Advocacia Dativa, Agregação de Comarcas, Paridade de Gênero, Juizados Especiais e Turmas Recusais estiveram entre os temas discutidos, por três minutos, por cada candidato. Encerrando o debate, cada candidato fez suas considerações finais no terceiro bloco.

Durante o evento, a Comissão Eleitoral responsável pela eleição do Quinto Constitucional, justificou a ausência do candidato Moacir Pena, por questões de saúde.

CANDIDATOS PRESENTES NO DEBATE

Agrimar Rodrigues

Alessandro dos Santos Lopes

Alexandre Pacheco Lopes Filho

Claudia Paranaguá de Carvalho Drumond

Fábio Leal da Silva Viana

Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes

Francisco Soares Campelo Filho

Gerson Gonçalves Veloso

José Gonzaga Carneiro

José Roger Gurgel Campos

José Wilson Ferreira de Araújo Júnior

Jozimar Laurentino de Paula

Juliano Leonel

Maria do Amparo Rodrigues Lima

Marcelo Leonardo Barros Pio

Martha Fernanda e Silva de Oliveira Orsano

Reginaldo Miranda da Silva

OAB Piauí

