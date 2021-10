OAB Piauí realiza campanha durante Outubro Rosa

A OAB Piauí realiza, neste mês de outubro, a campanha “Cuidar da sua saúde é mais que um direito. É um dever”. Até o final do mês serão realizadas diversas ações para promover a conscientização sobre o tratamento precoce, o combate, a prevenção do câncer de mama e os direitos assegurados às mulheres.

Em 2020, de acordo com dados do Ministério da Saúde, a doença atingiu mais de 2,3 milhões de mulheres no mundo, com o maior índice de mortes, mas com alta chance de cura quando descoberto precocemente. Com isso, torna-se cada vez mais necessário o Outubro Rosa, campanha realizada anualmente para conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção e tratamento precoce do câncer de mama. Em alusão ao movimento, as Comissões da Mulher Advogada (CMA) e de Direito da Saúde da OAB Piauí realizarão atividades para levar informações à sociedade e, com isso, promover a saúde da mulher por meio do diagnóstico precoce.

Dalva Fernandes, Presidente da CMA, pontua que, além do combate ao câncer de mama, este mês chama a atenção para o câncer de colo de útero. “É necessário conscientizar cada vez mais as mulheres sobre a importância de realizar exames, principalmente as Advogadas, que tem uma vida com agenda bastante corrida. A Comissão da Mulher Advogada está desenvolvendo ações para divulgar os direitos das mulheres acometidas pelo câncer. Uma das atividades será uma roda de conversa com especialistas para levar conhecimento para a sociedade em geral”, destacou a Presidente da CMA.

Para o Médico e Presidente da Comissão de Direito da Saúde da OAB Piauí, Williams Cardec, as ações da OAB Piauí são fundamentais para ampliar a busca da prevenção e do diagnóstico precoce dos cânceres de mama e de colo de útero. “A Seccional, por meio das Comissões, mantém olhar atento e trabalha para que este mês seja marcado por uma reflexão voltada ao cuidado das pacientes no tocante à saúde preventiva. A ida ao médico, em especial ao mastologista, deve ser feita com regularidade para que haja diagnóstico e tratamento precoces”, destacou.

