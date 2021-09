OAB Piauí realiza blitz educativa no Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio

Buscando oferecer informações sobre saúde mental e prevenção ao suicídio, a OAB Piauí, por meio da Comissão de Promoção da Cidadania, realizou uma Blitz de Valorização à Vida, nesta sexta-feira (10). Durante a ação, os integrantes da Comissão abordaram os Advogados(as) explicando a relevância da iniciativa do laço amarelo, a grande importância de priorizar a saúde mental e distribuíram material explicativo sobre o assunto.

Para o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, é pertinente que ações de prevenção e conscientização como esta sejam realizadas, considerando os números de casos de suicídio no Estado. “A Blitz realizada na Seccional nos trouxe informações sobre como ficar atentos aos sinais e saber como orientar pessoas que precisam de ajuda, nos relembrando que precisamos nos manter vigilantes, cuidando uns dos outros”, disse.

De acordo com a Presidente da Comissão de Promoção da Cidadania, Justina Vale, o evento foi planejado buscando a melhor aproximação com as pessoas e elencando o essencial: cuidado e canais de ajuda. “Uma das peças mais importantes distribuídas foi o material explicativo com contatos para que a pessoa possa pedir ajuda. Outro momento que marcou a Blitz foi o reforço do quanto é importante a escuta e o acolhimento de pessoas com depressão, ansiedade ou qualquer outra dificuldade, priorizando sempre a saúde mental” pontuou.

O evento faz parte da programação de atividades da Seccional em alusão ao Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Com o tema “Diga sim para a VIDA” as ações levantam atenção para temas relacionados à saúde mental.

Também estiveram presentes na ação o Vice-Presidente da Comissão, Tiago Carvalho Moreira; o Secretário Adjunto, Darlan da Rocha Martins; e as membros Élyda Mary de Carvalho Linhares e Tatiana Veruska.

Campanha Setembro Amarelo

Pelo oitavo ano consecutivo, a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) promove, em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM), a campanha Setembro Amarelo, cujo tema deste ano é “Agir salva vidas”. A ação foi iniciada no Brasil em 2014 e visa a reduzir os índices de suicídio. A iniciativa se estende por todo o mês de setembro, tendo como data principal o dia 10 deste mês, quando se comemora o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.

