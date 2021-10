OAB Piauí promoverá debate com candidatos ao cargo de Desembargador do TJ-PI

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados (CDPA), promoverá um debate com os Advogados (as) candidatos à vaga de Desembargador no Tribunal de Justiça do Piauí pelo quinto constitucional. O debate acontecerá no dia 13 de outubro, a partir das 13h30, no Auditório da Seccional.

Com transmissão ao vivo pelo canal da OAB Piauí no YouTube e no Facebook, o evento será composto por três blocos, oportunidade em que os candidatos se apresentarão e debaterão sobre os temas que serão sorteados no dia.

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, reforçou a lisura do processo. “Desde as primeiras deliberações, o processo para a escolha do candidato ao cargo de Desembargador do Tribunal este sendo democrático. Essa é a oportunidade dos candidatos apresentarem suas propostas e debaterem sobre os temas mais relevantes de interesse da Advocacia e da sociedade. O mais importante é que os Advogados(as) escolham o melhor representante para o Quinto Constitucional”, frisou.

Marcus Nogueira, Presidente da CDPA, destacou a importância do momento para ouvir os candidatos e ajudar a Advocacia a fazer a melhor escolha. “Pensamos nesse momento como uma oportunidade de ouvir os candidatos ao cargo de desembargador do TJ-PI, importante missão que, de forma bem empenhada e ética, contribuirá para toda Advocacia. Esse será um espaço muito importante para todos e todas”, disse.

No primeiro bloco, cada candidato deverá apresentar as medidas que deverão ser tomadas em defesa das prerrogativas dos Advogados(as), como Desembargador do TJ-PI. Ficará estabelecido um tempo total de 5 minutos para cada resposta.

Honorários Advocatícios, sistema OAB, Gestão Processual, Advocacia Dativa, Agregação de Comarcas, Paridade de Gênero, Juizados Especiais e Turmas Recusais estarão entre os temas a serem debatidos pelos candidatos, que será realizado no segundo bloco. Cada candidato terá três minutos para falar sobre a temática.

Coordenadora do debate, a Advogada Angélica Coelho, também membro da CDPA, afirmou que cada candidato poderá estar acompanhado de um assessor e a mediação estará a cargo de um mediador(a) escolhido pela OAB, com o suporte jurídico da Comissão. “Serão designados cinco de seus membros para, quando houver necessidade, opinarem acerca de alguma dúvida”, esclareceu.

