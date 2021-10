OAB Piauí prestigia a solenidade dos 130 anos do TJ-PI em noite de homenagens

Representando a OAB Piauí, o Diretor-Tesoureiro, Einstein Sepúlveda, compôs a mesa de honra durante a solenidade de 130 anos do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. O evento aconteceu na noite da última sexta-feira (01), no Auditório do Tribunal, e teve transmissão ao vivo pelo canal oficial do órgão no YouTube.

A noite foi marcada pelo discurso do atual Presidente do TJ-PI, Desembargador José Ribamar Oliveira, que relembrou as lutas históricas do Tribunal de Justiça Piauiense e fez um resumo das principais ações já realizadas dentro do plano de ações, que contempla as diretrizes inovação, estratégia, eficiência e resolutividade.

Por meio de pronunciamento virtual, o Membro Honorário Vitalício da OAB Piauí, Celso Barros Coelho, parabenizou a atuação do Tribunal ao longo dos seus 130 anos de instalação.

Einstein Sepúlveda parabenizou o Tribunal e ressaltou que “a OAB, como a Casa da Cidadania, sempre tem se colocado à disposição do TJ-PI para auxiliar na melhor prestação jurisdicional para a sociedade piauiense”, disse.

O Decano do TJ, Desembargador Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho, fez um discurso passeando por momentos históricos da história do Tribunal e evidenciou que a partir dos 130 anos, inicia-se uma nova etapa desta história. “Abrimos hoje mais um ano da nossa história, da história do Tribunal de Justiça do Piauí. São 130 anos de atitudes nobres formada pelos atuais e ex-desembargadores”, destacou.

Homenagens às autoridades que prestaram relevantes serviços à Justiça e o lançamento do Selo Comemorativo do TJPI integraram as comemorações. Foram homenageados pelo Tribunal de Justiça e pelo Governo do Estado, o Ministro do STF Nunes Marques, o Desembargador do TJ-RJ, Marcelo Buhaten; o Desembargador do TJ-MA, Vicente de Paula Gomes de Castro e o Juiz do TJ-AM, Nilo da Rocha Marinho Neto.

O Desembargador Marcelo Buhaten falou em nome dos homenageados da noite, parabenizando a todos do TJ-PI, ao tempo em que ressaltou que as honrarias representam que o trabalho tem encontrado alguma confirmação.

Também fizeram parte da mesa de honra, o Governador do Estado do Piauí, Wellignton Dias; o Presidente da ALEPI, Deputado Themístocles Filho; o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques; o Procurador Geral do Município de Teresina, Aurélio Lobão; o Defensor Público Geral, Erisvaldo Marques; o Presidente da Associação dos Magistrados do Piauí, Leonardo Brasileiro.

Estiveram presentes ainda autoridades dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, Advogados(as), familiares e amigos.

Compartilhar no

OAB Piauí

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!