OAB Piauí pede à Delegacia-Geral medidas urgentes para garantir segurança de Advogado

A OAB Piauí esteve na Delegacia Geral de Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (09), para pedir providências urgentes em relação à segurança e à integridade física do Advogado Aroldo Sebastião de Souza Júnior, que foi vítima de tentativa de homicídio, neste fim de semana, na cidade de Cristino Castro.

De acordo com o Presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados, Marcus Nogueira, ao tomar conhecimento do ocorrido, a OAB Piauí entrou em contato com o Delegado Geral, Luccy Keiko, que determinou que o Delegado Regional de Bom Jesus fizesse todas as operações para capturar o acusado.

“Até agora não houve êxito na captura, mas o delegado Matheus Zanatta foi destacado para acompanhar e fazer todo o inquérito do caso. Estamos ainda em contato com o Promotor de Justiça da cidade para agendar uma reunião e cobrar que este se manifeste com urgência, para que possamos dar uma solução rápida ao caso e evitar uma tragédia maior”, afirma Marcus Nogueira.

Após o encontro entre representantes da OAB Piauí e o Delegado-Geral da Polícia Civil, o Advogado prestou depoimento e teve o carro periciado. Celso Barros Coelho Neto, Presidente da OAB Piauí, reforçou o posicionamento da Seccional, destacando que o fato não ficará impune.

“Estamos acompanhando este caso, porque não pode, de forma alguma, um cidadão ser ameaçado, tampouco um Advogado no exercício da sua profissão. Vamos tomar todas as providências cabíveis e urgentes para que haja proteção à vida do colega Advogado”, garante.

