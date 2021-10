OAB Piauí participa de reunião com o TJ-PI sobre o Programa Justiça 4.0

Com o objetivo de debater sobre parcerias para implantar as iniciativas do Programa Justiça 4.0, facilitar o acesso à justiça e dar celeridade aos trabalhos dos envolvidos nos trâmites processuais, a OAB Piauí, por meio da Comissão de Informática, participou de um encontro virtual nesta quinta-feira (21), com representantes do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI).

O Programa Justiça 4.0, que conta com ações como o Juízo 100% Digital e o Balcão Virtual, tem a intenção de realizar projetos que serão desenvolvidos por meio dessa tecnologia. O Juiz Auxiliar da presidência do TJ-PI, Rodrigo Tolentino, agradeceu a participação de todos.

“Reforço que essas ferramentas possibilitadas pela inteligência artificial têm muito a contribuir para a comunicação dos atos processuais, com mais celeridade e qualidade. Com isso, reitero a importância do Programa Justiça 4.0 e a participação da OAB Piauí, assim como dos outros órgãos envolvidos, por meio do proposto Acordo de Cooperação Técnica”, frisou Tolentino.

Representando a OAB Piauí, o Presidente da Comissão de Informática da OAB Piauí, Helldânio Barros, demonstrou interesse na adesão da Ordem ao Programa e destacou a relevância das novas ferramentas não interferirem nos sistemas vigentes. “É importante continuarmos com os registros que já são feitos junto ao TJ-PI, mesmo com a adesão dessa nova facilidade tecnológica. Por isso, essas ações são inter-relacionadas. A OAB Piauí fica honrada com a possibilidade de melhoria na celeridade dos trabalhos desenvolvidos junto ao Tribunal de Justiça Estadual”, pontuou Helldânio Barros.

Também participaram da reunião representantes da Corregedoria de Justiça do Piauí, do Ministério Público, Ministério Público de Contas, Defensoria Pública, da Procuradoria do Piauí, Secretaria de Segurança Pública e do Comando da Polícia Militar do Estado.

OAB Piauí

