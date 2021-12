OAB Piauí participa de ação em prol da comunidade do Residencial Parque Brasil IV

A OAB Piauí, por meio da Comissão da Mulher Advogada (CMA), participou de uma manhã de serviços ofertados à comunidade do Residencial Parque Brasil IV, na última sexta-feira (03). A ação reuniu órgãos públicos a fim de prestar informações sobre os serviços sociais disponíveis em Teresina.

“Um dos focos da ação foi ouvir as demandas do público para atualizar diagnósticos e identificar suas necessidades e deficiências nas informações, seja com relação à saúde, à cidadania ou ao campo jurídico”, pontuou a Presidente da Comissão da Mulher Advogada, Dalva Fernandes.

A assistente social Rita de Cássia destacou que um dos objetivos da mobilização foi também orientar a população sobre os atendimentos disponíveis em diversos órgãos.

“Além da OAB Piauí, convidamos escolas, a UFPI, o CRAS e a Semcaspi, para que esclarecessem à esse público onde podem obter atendimento na própria região, pois muitas pessoas da comunidade, em grande parte em situação de vulnerabilidade social, não têm esse conhecimento”, afirmou Rita de Cássia.

