OAB Piauí participa da solenidade de abertura da Inspeção do CNJ no TJ-PI

Nesta segunda-feira (06), o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, participou da solenidade de abertura da Inspeção nos setores administrativos e judiciais do Tribunal de Justiça do Piauí pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Realizada por meio da Corregedoria Nacional de Justiça, e comandada pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corregedora Nacional de Justiça, a Inspeção será realizada nos dias 06, 07 e 09 de dezembro.

Para o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, a realização de Inspeção no Tribunal de Justiça do Estado é fundamental para dar novos ritmos e impor a celeridade da justiça. “Esta inspeção, em vários órgãos jurisdicionais de Teresina e nas comarcas do interior, deve apresentar o perfil da justiça piauiense e ver onde estão os principais gargalos e outros motivos para a morosidade que impera na justiça do Piauí”, destacou o Presidente.

A Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, frisou que as inspeções em tribunais estão previstas no Regimento Interno do CNJ e podem ser realizadas rotineiramente ou em qualquer período por iniciativa da Corregedoria Nacional. “O objetivo desta inspeção é conhecer o andamento dos trabalhos neste Tribunal, registrar as boas práticas e, caso necessário, fazer as devidas recomendações para contribuir para uma prestação jurisdicional de excelência, eficiente e célere”, declarou a ministra Maria Thereza de Assis Moura.

O coordenador da Inspeção, Desembargador Carlos Vieira Von Adamek, explicou que as unidades a serem inspecionadas foram escolhidas de acordo com dados estatísticos encaminhados pelo próprio Tribunal. “As unidades escolhidas para amostragem foram fornecidas pelo próprio TJ-PI, para que possamos ter um quadro geral de toda justiça e sistema extrajudicial do Piauí”, disse o coordenador.

Durante a solenidade, o Presidente do Tribunal de Justiça, José Ribamar Oliveira, ressaltou que espera que os trabalhos desenvolvidos na Inspeção contribuam para aprimorar a prestação jurisdicional. “Recebemos essa inspeção como forma de garantir que o serviço prestado pelo Poder Judiciário do Piauí seja cada vez melhor, fazendo com que aqueles pontos que apresentem alguma deficiência se tornem bons, e que aqueles que já são bons, se tornem melhores e representem mais um passo rumo a eficiência dos serviços realizados pelo Tribunal de Justiça do Estado”, disse.

