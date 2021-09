OAB Piauí inaugura sede própria da Subseção de Oeiras que estava interditada desde 2016

Nesse sábado (17), Oeiras e região receberam a Sede própria da Subseção da OAB Piauí no município. Distribuídas em mais de 370m², a sede foi totalmente reconstruída e estava, desde 2016, interditada por falhas estruturais graves que comprometeram todo prédio. As novas instalações foram entregues pelas Diretorias da Seccional e da Subseção, em cerimônia realizada de forma presencial. A solenidade seguiu os protocolos de segurança sanitária recomendados pelos órgãos de saúde no combate à Covid-19 e foi conduzida pelo Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, e pelo Presidente da Subseção de Oeiras, Adriano Dantas.

A sede possui espaço amplo e acessível, com recepção, auditório, OAB Office, Sala da Diretoria, Sala de reunião e copa. Todos os espaços foram equipados com mobília nova: mesas e cadeiras para atendimento, computadores e impressoras, condicionadores de ar e materiais para escritório, para que a Advocacia local possa atender seus constituintes.

O Presidente, Celso Barros Coelho Neto, ressaltou a felicidade de inaugurar a nova sede. “Nós reerguemos aqui a dignidade da Advocacia de Oeiras. Espero que o espírito de união permaneça entre todos(as). Enalteçamos a figura da boa Advocacia. Com essa sede recuperamos muito da nossa autoestima. Por aqui passaram e passarão valorosos dirigentes e membros da Advocacia. Esta é a realização de um sonho, mais uma missão que conseguimos realizar, utilizando recursos próprios da OAB Piauí, da nossa anuidade, mesmo com todas as dificuldades que enfrentamos. Parabéns a todos(as) da região por esta conquista”, disse.

Para Adriano Dantas, Presidente da Subseção de Oeiras, a Sede própria é uma importante conquista para o fortalecimento da Advocacia e da cidadania na região. “Com a inauguração da nossa sede própria, a partir de agora, teremos um espaço de acolhimento da sociedade e, sobretudo, dos Advogados (as), com suportes eficazes. Aqui, a Advocacia terá acesso a uma grande estrutura física, tecnológica e de pessoal, além de cursos de capacitação, atualização e aperfeiçoamento permanentes, ferramentas essenciais ao exercício da profissão. Aproveito a oportunidade para agradecer o Presidente Celso Barros Coelho Neto que, mesmo com o acometimento da pandemia, sempre se fez presente”, destacou.

Para Aurélio Lobão, Diretor-Geral da Nova ESA-Piauí, a Advocacia de Oeiras está cada vez mais em destaque. “Esta sede agora está à altura dos Advogados e Advogadas que militam no município e nas regiões vizinhas. É um grande prazer estar aqui neste dia festivo, pois a nossa missão é servir. Um dirigente de ordem tem que ter no seu cerne esse serviço continuo, já que esta é a mola que nos faz pulsar e movimentar ao longo desses três anos de gestão”, declarou.

Os Conselheiros Federais Andreya Lorena, Shaymmon Rodrigues e Thiago Carcará prestigiaram a solenidade. “A minha palavra é de agradecimento e reconhecimento. A cidade de Oeiras é cheia de simbolismos e tradições e a casa da Advocacia nessa cidade precisa fazer jus à isso. Então, meu muito obrigada ao reconhecimento à terra de Esperança Garcia e de uma Advocacia pujante e corajosa”, declarou a Conselheira Federal, Andreya Lorena.

Já o Conselheiro Thiago Carcará relembrou a realização do I Encontro Internacional de Direitos Culturais no município e as ações realizadas nos últimos anos. “Aqui estamos novamente, dessa vez para celebrar esse momento. Tenho certeza que poderíamos ter feito mais, mas a pandemia mudou nossos caminhos. Ainda assim, demos a oportunidade para que 4 mil Advogados e Advogadas pudessem se qualificar, por meio de Pós-Graduações gratuitas e tantas ações realizadas ao longo destes três anos em benefício da Advocacia”, destacou.

Registrou-se a presença da Diretoria da Subseção, Fidelman Fao (Vice-Presidente); Maria Eliete (Secretária-Geral); Annalice Reis (Tesoureira); do Conselheiro Federal, Shaymmon Rodrigues; do Presidente da Subseção de Floriano, Leonardo Cabedo; do Vice-Presidente da CAAPI, Urtiga Júnior; da Procuradora do Município, Bárbara Copeiro, representando o Prefeito de Oeiras, Zé Raimundo; o Prefeito de Santa Rosa, Veríssimo Siqueira, que é também o Primeiro Presidente da Subseção de Oeiras; do Ex-Presidente da Subseção de Oeiras, José Gonzaga Carneiro; do Presidente da Câmera de Vereadores de Oeiras, Francisco Expedito; do Pastor da Primeira Igreja Batista de Oeiras, Marcílio Pereira; do Pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Vitória, Padre Possidônio Queiroz; além de Conselheiros Seccionais, Presidentes de Comissões Temáticas, autoridades do poder público, Advogados e Advogadas da região.

