OAB Piauí inaugura Auditório da Subseção de Barras com amplo espaço para a Advocacia

A Advocacia de Barras foi contemplada com a inauguração do Auditório da OAB na Subseção do município, na manhã desta quarta-feira (18). Com capacidade para 50 pessoas, o Auditório possui espaço amplo e climatizado. O local também está equipado com mesas, cadeiras e equipamentos de som, o que possibilita a realização de reuniões jurídicas e outros eventos importantes para os Advogados(as) da região.

Conduzindo o momento de inauguração do Auditório, o Presidente da Seccional Piauí, Celso Barros Coelho Neto, frisou a importância do espaço não só para os Advogados e Advogadas, como também para toda a sociedade. “A entrega do auditório para a Advocacia de Barras é a concretização de mais um compromisso que firmamos e que estamos realizando hoje. Agora, a Subseção da OAB de Barras e toda a sociedade pode usufruir deste espaço cultural em eventos jurídicos, reuniões e confraternizações”, comemorou.

O Presidente da Subseção de Barras, Carlos Augusto Júnior, elogiou as instalações do Auditório, que oferece conforto para os eventos a serem promovidos pela Advocacia local. “Essa é a realização material do trabalho de excelência realizado pela OAB Piauí, que vem se espalhando por todas as Subseções do Estado. De mãos dadas, tenho certeza que iremos alcançar ainda mais resultados”, declarou.

Também presente na solenidade, o Presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados, Marcus Nogueira, destacou a importância da instalação de espaços que são fundamentais para a dignidade da Advocacia. “É muito importante termos espaços como esse, principalmente no interior do Estado, onde nós temos desenvolvido diversas ações e obras. Aqui, na cidade de Barras, estamos inaugurando uma sala moderna, que servirá para que a Ordem possa transmitir conhecimento através de cursos e diversas outras ações, além de servir ainda para a defesa das prerrogativas dos Advogados(as) de Barras e região”, concluiu.

A solenidade de inauguração contou ainda com a presença do Secretário-Geral da Subseção, Kerlon Feitosa; do Ex-Presidente da CAAPI, Rafael Orsano; e do Ex-Presidente da Subseção de Oeiras, José Gonzaga Carneiro; além de Presidentes de Comissões Temáticas, Advogadas e Advogados da região.

