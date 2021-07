OAB Piauí e Subseção de Parnaíba discutem projetos de valorização da Advocacia

Com o objetivo de contribuir com melhorias na Subseção de Parnaíba, o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, visitou a cidade, nessa sexta-feira (25). Eventos jurídicos, projetos de instalação da sala do INSS na Subseção e da Sala da OAB na Penitenciária da cidade foram alguns dos assuntos debatidos entre os dirigentes da Seccional e da Subseção.

Além dos debates sobre a Seccional, durante o dia, foi realizado o compromisso de seis novos Advogados e Advogadas na cidade. No decorrer da solenidade presencial para a entrega das carteiras profissionais, o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Neto, parabenizou os novos Advogados (as) e destacou a importância do momento.

“Mais da metade dos inscritos não são selecionados nos Exames de Ordem e, vocês, conseguiram a aprovação. Não deixem de estudar, continuem se esforçando e se dedicando. Nesta data se inicia um novo ciclo na vida de cada um de vocês, e a OAB Piauí está à disposição para ajudá-los no que for necessário”, pontuou o Presidente.

Com relação à sala de atendimento exclusivo do INSS para a Advocacia, o Presidente afirmou que logo será inaugurada para oferecer um melhor espaço para a advocacia, sendo suporte na seara previdenciária. “Será um grande avanço para a Advocacia de Parnaíba e queremos continuar contribuindo para o crescimento das Subseções, garantindo mais eficiência no trabalho diário dos profissionais”, disse.

O Presidente da Subseção de Parnaíba em exercício, Laercio Nascimento, agradeceu o diálogo com a Seccional Piauí. “Essa foi uma ótima oportunidade para estreitar os laços, informando as nossas prioridades para esse semestre. Agradeço todo o apoio dado pelo Presidente Celso Barros Coelho Neto para que possamos realizar os trabalhos necessários para a valorização da Advocacia de Parnaíba e região”, destacou.

Também estavam presentes o Conselheiro Seccional Luciano Aires; o Presidente da Comissão Nacional de Direito à Educação, Thiago Carcará; o Presidente da Comissão de Advocacia Pública, Danniel Rodrigues; bem como demais Advogados e Advogadas da região.

Confira abaixo a lista com os nomes dos novos Advogados e Advogadas:

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA MARCOS ANTÔNIO PEREIRA BASTOS GABRIELA PEREIRA DE MORAES LUCIANO PEREIRA FILHO DAVID DE SOUSA LIMA BRENDA DOS REIS SOUZA

Compartilhar no

OAB Piauí

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!