OAB Piauí e Nova ESA lançam livro “Ordem Jurídica Constitucional”

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Estudos Constitucionais, e em parceria com a Nova ESA Piauí, promoveu o lançamento do livro “Ordem Jurídica Constitucional”, nessa segunda-feira (25). A solenidade, realizada no Auditório da Nova ESA Piauí, contou com todas as medidas sanitárias necessárias ao combate à covid-19.

A obra reúne 15 artigos de Advogados(as), magistrados, membros do Ministério Público e estudantes de Direito para oferecer um suporte de conhecimento para a comunidade jurídica piauiense.

O lançamento do livro foi conduzido pelo Coordenador da Pós-Graduação de Direito Constitucional Contemporâneo da ESA Piauí, Thiago Carcará, que ressaltou a importância das pós-graduações e da produção de material físico para oferecer estrutura à cultura jurídica piauiense.

“Tenho certeza que os representantes do Poder Judiciário e do Ministério Público que aqui estão, vão ler, vão se sentir tocados pela produção jurídica contida nesta obra. O papel do bacharel e do operador em Direito é justamente fomentar uma das fontes do Direito, que é a doutrina. Essa é uma das formas que nós, Advogados(as), temos pra influenciar o Judiciário”, destacou.

Durante a solenidade, o Editor-Chefe da Editora do livro Dinâmica Jurídica, Cineas Nogueira, parabenizou a Comissão de Estudos Constitucionais pelo lançamento da obra e afirmou estar sempre disposto a apoiar ações que ampliem o conhecimento jurídico.

Também estiveram presentes, os organizadores da obra e representantes da Comissão de Estudos Constitucionais, como Nestor Ximenes, o Presidente; Bárbara Dantas, Secretária-Geral; Olívia Brandão e Ivonaldo Mesquita, que reforçaram o valor da obra e agradeceram o apoio de todos os envolvidos, tanto os autores como os colaboradores da instituição.

