OAB-PI e CRC-PI debatem realização de eventos e ações entre Advogados(as) e Contadores

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, se reuniu com a Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Piauí (CRC-PI), Regina Cláudia Pacheco, para discutir e planejar a atuação conjunta dos órgãos em ações e eventos que contribuam com o desenvolvimento da Advocacia e da área Contábil. A reunião aconteceu, nesta segunda-feira (23), na sede da OAB Piauí.

“Fico honrado em poder contar com um Conselho como o de Contabilidade. Hoje, conversamos sobre futuras parcerias que visam a realização de eventos, cursos, diferentes atividades que contribuam para o desenvolvimento da educação, seja ela jurídica ou contábil”, destacou o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto.

A Presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Regina Cláudia Pacheco, agradeceu a recepção na Sede da OAB Piauí e frisou que a reunião foi fundamental para estabelecer uma maior aproximação entre as duas categorias. “Buscamos legitimar parcerias em pleitos que envolvam a classe Contábil e a classe da Advocacia, bem como firmar outras parceiras em cursos e eventos que beneficiem e ampliem o conhecimento para as duas classes”, ressaltou.

Durante a visita, também na companhia da Vice-Presidente de Administração e Finanças do CRC-PI, Salvina Lopes Veras e do Vice-Presidente de Fiscalização e Ética, Josias Portela, o Presidente da Seccional apresentou a estrutura da Nova ESA Piauí.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!