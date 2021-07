OAB-PI abre processo seletivo para duas vagas de assessoria jurídica da seccional

A seccional piauiense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PI) divulgou, nesta sexta-feira (11), o edital para o processo seletivo de dois advogados para integrar a assessoria jurídica do órgão no estado. As inscrições começam no próximo dia 21 de junho, através do site da instituição, e o resultado final será divulgado até o dia seis de agosto.

A seleção acontecerá em duas etapas, com aplicação de uma prova escrita com questões objetivas e subjetivas, e uma entrevista. Os advogados selecionados terão jornada de trabalho de quatro horas diárias e passarão por contrato de experiência de 90 dias. Após o período, o contrato será efetivo por um ano, podendo ser prorrogado a critério da Seccional.

(Foto: Divulgação/OAB-PI)

Os interessados devem se inscrever no site da OAB Piauí, preencher o formulário e anexar os documentos necessários: currículo acadêmico-profissional, endereço, telefone(s) e e-mail para contato e documentos comprobatórios dos títulos elencados, conforme descritos no Edital. O valor da inscrição é de R$ 50 e estará disponível até o dia 29 de julho.

A prova será aplicada no dia 11 de julho, em local a ser divulgado pela Seccional, no site oficial e nas redes sociais, e compreenderão questões com temáticas voltadas ao Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Penal, Direito Processual Penal, Estatuto da Advocacia e da OAB, Regulamento Geral do Estatuto, Provimentos do Conselho Federal da OAB, Regimento Interno da OAB/PI e Código de Ética e Disciplina da OAB.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!