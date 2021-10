OAB finaliza ações do Setembro Amarelo com palestra sobre equilíbrio mental

Finalizando as ações em alusão ao Setembro Amarelo, a OAB Piauí promoveu, na noite dessa terça-feira (28), a palestra “Equilíbrio mental em tempos de pandemia”. O tema foi ministrado pelo Psicólogo Especialista em Psicologia Clínica e Constelador Sistêmico, Bernardo Freitas, no Auditório da ESA Piauí.

Com transmissão ao vivo pelo perfil do Instagram da OAB Piauí, o evento integra o cronograma de ações da Campanha Setembro Amarelo, organizado pela Comissão de Promoção à Cidadania da OAB Piauí. O Presidente da Seccional, Celso Barros Coelho Neto, agradeceu aos membros da Comissão pela realização da ação.

“A pandemia intensificou a crise global no âmbito da saúde mental e também contribuiu para o aumento dos índices de suicídio. Promover esse momento faz-se extremamente necessário. Parabéns à Comissão por todo o trabalho realizado durante o mês”, disse Celso Barros Neto.

De acordo com a Presidente da Comissão Promoção à Cidadania, Justina Vale, o Setembro Amarelo foi iniciado com a Blitz educativa de valorização à vida no Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, oferecendo informações sobre saúde mental.

“Tivemos a presença de vários Advogados(as) falando sobre a importância do setembro amarelo, sobre o olhar atento e diferenciado às pessoas. Às vezes, tem uma pessoa do seu lado, passando por um problema sério, e não temos a sensibilidade para perceber. Hoje, estamos encerrando o mês com a palestra do Dr. Bernardo para chamar mais atenção e dizer que a temática não deve ser trabalhada somente em setembro, mas durante o ano todo”, afirma Justina Vale.

Durante a palestra foi explorada a importância de trabalhar o tema desde a infância, os cuidados com as emoções, com os sentimentos da criança, passando pela adolescência e idade adulta, até chegar na terceira idade. “Percebemos que, se um trabalho de base não for bem executado, consequentemente, da idade adulta até a terceira idade muitos problemas podem acontecer. Durante a conversa abordamos ainda a importância da educação das nossas emoções e pensamentos, já que tudo que pensamos e sentimos afetam o nosso corpo, desequilibrando o nosso neuroendócrino, que é o sistema nervoso do sistema endócrino”, explicou.

Participaram da palestra, o Diretor-Tesoureiro da OAB Piauí, Einstein Sepúlveda; a Conselheira Seccional, Fernanda Amaral; o Secretário Adjunto da Comissão de Promoção à Cidadania, Darlan Martins; o Conselheiro Federal, Thiago Carcará; a Presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Piauí, Heloísa Hommerding; a Ouvidora-Geral e Conselheira Seccional da OAB Piauí, Elida Fabrícia Franklin; a Presidente e Secretária da Comissão da Mulher Advogada da OAB Piauí, Dalva Fernandes e Adélia Barros, respectivamente; e a Presidente da Comissão de Estágio e Exame de Ordem, Raissa Mota.

