OAB entrega primeira sede da Subseção de São João do Piauí

A Advocacia de São João do Piauí celebra a conquista da primeira sede da Subseção da OAB no município, que conta com cerca de 755m². Com a adoção dos protocolos de segurança, a solenidade de inauguração foi realizada nessa quarta-feira (08), e conduzida pelo Presidente da Seccional, Celso Barros Coelho Neto. A Subseção de São João do Piauí foi criada em dezembro de 2020, uma das grandes vitórias da Advocacia, e faz parte do processo de interiorização das ações da OAB Piauí, bem como uma concretização dos sonhos dos Advogados(as) que militam na região.

A nova Subseção possui espaço amplo e acessível, com recepção, Sala da Diretoria, Auditório, OAB Office, Sala da CAAPI, salas de atendimento, banheiros, copa e cozinha. Além disso, a sede possui novos computadores, impressoras, scanners, condicionadores de ar e todo o material necessário para o suporte do dia a dia do trabalho.

O Presidente, Celso Barros Coelho Neto, ressaltou a felicidade de inaugurar a Subseção e reforçou o compromisso com a Advocacia. “Agradeço aos membros da OAB Piauí por apoiarem a inauguração da sede neste município. Esta Subseção é mais uma grande conquista da Seccional e também de todos nós piauienses que sentimos orgulho dessa instituição independente e respeitável que é a OAB Piauí”, frisou o Presidente.

Durante a solenidade, o Presidente da Subseção de São João do Piauí, Marcello Lavôr, pontuou que esse é um momento histórico e muito esperado pela Advocacia São-Joanense. “Há tempos esperávamos pela criação desta Subseção. É uma luta antiga que foi bem recebida por esta gestão. A sede chega para melhorar as condições de trabalho dos Advogados(as) e também para ser mais um canal, uma voz da população da Comarca de São João do Piauí”, comemorou Marcello Lavôr.

O Diretor-Tesoureiro da OAB Piauí, Einstein Sepúlveda, frisou que os Advogados e Advogados da região precisavam da presença física, firme e forte da OAB Piauí. “Com esta nova sede vocês poderão exercer o trabalho com mais comodidade e, consequentemente, qualidade, tendo todo esse suporte que esta Subseção oferece. Vale lembrar que essa conquista não é só dos Advogados e Advogadas de São João do Piauí, mas, sim, de todo o Estado”, pontuou.

Presente à inauguração, o Defensor Público Geral do Estado, Erisvaldo Marques, destacou a importância de São João contar com uma sede da OAB no município. “Sem dúvidas, os valores e a ética dos Advogados e Advogadas serão cada vez mais respeitados nesta cidade. Parabéns à OAB Piauí por garantir as prerrogativas dos profissionais da Advocacia, classe que luta por causas em benefício da sociedade, sempre em prol da justiça”, pontuou.

Em sua fala, o Prefeito de São João do Piauí, Ednei Modesto Amorim, que também prestigiou à solenidade, afirmou que ficou honrado com a inauguração da Subseção. “Com certeza este espaço será um abrigo das causas da Advocacia e da sociedade. Tenho certeza de que a Diretoria e todos os Advogados e Advogadas agirão de forma a contribuir para uma sociedade mais justa ao defender os direitos humanos garantidos a toda a população. Agradeço a oportunidade de estar aqui e parabenizo a todos por essa conquista”, destacou o Prefeito.

Durante a solenidade, três Advogados que atuaram no município foram homenageados: José Araújo Neto, Márcio Onofre Araújo Rodrigues e Gildevan Dias Rodrigues. No decorrer da inauguração, familiares prestaram suas reverências ao contar a história de cada Advogado homenageado, ao tempo que expressaram gratidão à OAB Piauí pelo momento.

Registrou-se a presença da Diretoria da Subseção de São João, Marcello Lavôr (Presidente), Carlos Eduardo Marques (Vice-Presidente), Gilcelio Ribeiro (Secretário-Geral), Janaína Mendes (Secretária-Geral Adjunta), Marciane Mauriz (Tesoureira); do Presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados, Marcus Nogueira; do Presidente da Câmara de São João, Vereador Moacyr Rocha; da Ex Vice-Presidente da Subseção de São Raimundo Nonato, Gildete Dias; do representante da ESA-PI, Marcelo Onofre; além de familiares dos homenageados e Advogados(as) do Estado.

