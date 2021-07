OAB e SEBRAE debatem sobre parcerias na atuação de Advogados(as) e empresários(as) no PI

Nesta segunda-feira (19), o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, esteve em reunião com o Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae no Piauí, Freitas Neto, debatendo sobre parcerias em prol do fortalecimento da atuação de Advogados(as) e Empresários (as) no estado. Acompanhado do Presidente e do membro da Comissão de Direito Empresarial, Compliance e Governança Corporativa, Igor Farias e David Araújo, respectivamente, a reunião também abordou sobre a importância da valorização da Advocacia no meio empresarial.

Celso Barros Coelho Neto destacou que a parceria entre a OAB e o Sebrae certamente renderá bons frutos não só para a Advocacia, mas também para a sociedade. “Essa aproximação entre as instituições, especialmente, neste cenário econômico que estamos vivendo, pode ser um pontapé inicial para implementar melhorias para os Advogados e Advogadas com capacitação. Além disso, também é uma forma de fazer com que os empresários percebam na Advocacia uma figura ideal para o impulsionamento do seu negócio e não somente como um meio de resolver os problemas”, afirmou.

Para Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae no Piauí, Freitas Neto, a visita chega em boa hora. “Vejo com bons olhos uma futura parceria e vamos manter contato para formatar um projeto e descobrir como podemos contribuir mutuamente. Esperamos poder realizar ações em breve”, disse Freitas Neto.

A Comissão de Direito Empresarial, Compliance e Governança Corporativa da OAB Piauí tem trabalhado para que os empresários(as) se aproximem da Advocacia, não só nos momentos de crise. É o que explica o Presidente da Comissão, Igor Farias. “Estamos em busca dos órgãos centrais para fazer ações em comum e levar informações sobre as mudanças legislativas, como a LGPD, por exemplo, tanto para Advogados(as) quanto para Empresários(as). Queremos mostrar a importância da presença do Advogado(a) para as empresas e vemos no Sebrae um bom caminho para que isso aconteça com efetividade”, afirma.

Durante a reunião, o membro da Comissão, David Araújo, destacou que a presença do Advogado (a) pode alcançar, inclusive, melhores resultados, alavancando o faturamento da empresa somente com algumas orientações internas.

Participaram ainda do encontro o Diretor-Superintendente do Sebrae no Piauí, Mário Lacerda, e o Gerente da Unidade de Assessoria Jurídica do Sebrae no Piauí, Ezio Amaral, também Presidente da Comissão de Sociedade de Advogados da OAB Piauí.

