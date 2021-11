OAB e ESA Piauí lançam Volume 9 da Revista Científica

A OAB Piauí e a ESA Piauí realizaram o lançamento do Volume 9 da Revista Científica da OAB Piauí (janeiro/junho 2021), na quinta-feira (18). A Revista é uma publicação acadêmica da ESA Piauí, com periodicidade semestral, que recebe artigos inéditos e/ou originais, confeccionados por acadêmicos e profissionais da área jurídica.

Durante a solenidade de lançamento, Thiago Carcará, um dos Editores-Chefes da Revista, frisou o valor do conteúdo para a comunidade jurídica piauiense. “A Revista Científica terá uma indexação adequada no chamado Qualis do MEC, que representa um nível de excelência da Revista e serve para aderir aos novos indexadores e a novas publicações. Com tudo isso, continuamos fortalecendo essa material, mantendo suas publicações com a mesma periodicidade, sobretudo preservando a qualidade dos artigos”, destacou.

Carcará reforça ainda que todos os artigos recebidos são avaliados e selecionados pelo Conselho Editorial. Dentre os critérios estão a relevância científica e a contribuição para a comunidade acadêmica, originalidade, concisão e clareza nos textos apresentados.

Ao todo, a Revista Científica conta com quatro linhas de pesquisa: Direito e Estado, Direito das Relações Sociais, Direito Processual e Gestão de Conflitos e Filosofia do Direito. Cada artigo tem no máximo dois autores e /ou co-autores, dentro os quais pelo menos um tem vínculo a Programa de Pós Graduação Stricto Sensu, Mestrado ou Doutorado.

Também fazem parte do Conselho Editorial a Membro Honorária Vitalícia da OAB Piauí, Fides Angélica de Castro Veloso Mendes Ommati, e o Mestre Ortiz Coelho da Silva.

Confira a versão on-line da Revista Científica

Compartilhar no

OAB Piauí

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!