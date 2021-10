OAB e ESA-PI realizam solenidade de entrega dos certificados das Pós-Graduações Gratuitas

Nesta terça-feira (19), coordenadores e diretores da OAB e ESA Piauí realizaram a entrega dos certificados das Pós-Graduações Gratuitas de Direito Constitucional e Administrativo com Habilitação em Docência do Ensino Superior. A solenidade foi realizada no auditório da Nova ESA e contou com a presença dos pós-graduados e dos coordenadores das especializações.

A solenidade foi conduzida pelo Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, que expôs sua felicidade com as pós-graduações, agradecendo o trabalho realizado pelo Diretor-Geral da ESA-PI, Aurélio Lobão. “Fico feliz por poder entregar os primeiros diplomas das pós-graduações gratuitas, esse projeto que nos deu muita alegria e nos passa agora o sentimento de missão cumprida. Apesar de todas as dificuldades que enfrentamos durante a pandemia, estamos hoje comemorando sua conclusão com sucesso e, por isso, faço aqui um agradecimento especial ao Diretor da ESA, Aurélio Lobão, que conduziu com maestria a escola, com muito responsabilidade e comprometimento”, afirmou.

Thiago Carcará, Coordenador da Pós-Graduação de Direito Constitucional Contemporâneo, agradeceu aos alunos e alunas que participaram das pós-graduações. “É difícil segurar a emoção nesse momento, porque para todo professor o maior resultado é ver o sucesso de seus alunos e alunas. Essa pós só é um sucesso por conta de seus graduandos, porque vocês acreditaram que a OAB Piauí investiu na qualificação, na profissionalização e sonharam junto com a instituição”, declarou.

“Eu e Thiago Carcará sempre conversamos sobre docência e defendemos a mesma bandeira de que não há maior alegria para um professor como ver momentos como esse, no qual uma instituição e seus gestores se unem em prol da educação, valorizando a cultura jurídica, fazendo de tudo para que tenhamos advogados cada vez mais capacitados. Nunca é demais relembrar a fala da grande Advogada Fides Angélica, que nos diz que mais do que prerrogativas, é importante a capacitação. Parabéns à Escola Superior de Advocacia, pontuou o Professor e Advogado Inovaldo Mesquita.

Em sua fala, o Diretor-Geral da ESA-PI, Aurélio Lobão, fez menção às instituições e aos professores que ajudaram a desenvolver as pós-graduações. “Este é um momento de comemorar as batalhas que nós enfrentamos. Fomos ao combate e vencemos, com a parceria da Uninovafapi, firmada em virtude da confiança na nossa caminhada enquanto instituição. Quero agradecer a todos que nos ajudaram a construir as pós-graduações gratuitas de Direito Constitucional e Administrativo com Habilitação em Docência do Ensino Superior. Hoje, no dia do Piauí, estamos concluindo esse sonho”, pontuou.

“Mesmo envoltos em um período de exceção, período de pandemia, nossos colegas Advogados e Advogadas, que são o maior patrimônio que esta casa tem, se desafiaram a investir em si mesmo. Nós temos o dever de tocar em suas vidas e de construir, juntos, um caminho de conhecimento, de intelecto livre e acredito que proporcionamos isso. Diante disso, fico muito feliz e honrado de poder contribuir”, declarou Einstein Sepúlveda, Diretor-Tesoureiro da Seccional.

Dos mais de 4 mil inscritos, 10 receberam certificados na cerimônia de hoje e cerca de 1.969 alunos(as) receberão certificados da Pós-Graduação de Direito Constitucional e 1.572 em Administrativo com Habilitação em Docência do Ensino Superior.

