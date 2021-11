OAB divulgará em instantes os 12 candidatos à vaga de Desembargador(a) do TJ-PI

Está encerrada a votação que vai definir os 12 candidatos à vaga de Desembargador(a) pelo Quinto Constitucional no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Realizado presencialmente, por meio de votação em urna eletrônica, o pleito eleitoral teve início às 10h deste sábado, com encerramento às 18h30.

A apuração dos votos já começou e a previsão é de que o resultado seja divulgado dentro de 1h30. Segundo o Presidente da Comissão Eleitoral, Antônio Wilson, a votação contou com uma presença considerável Advogados(as), que exerceram seu voto na Sede da Seccional e nas demais 15 Subseções da OAB no Estado.

“Encerramos agora a votação com tranquilidade e efetividade. A Comissão Eleitoral acompanhou de perto toda a movimentação nas seções eleitorais, prestando os esclarecimentos necessários e garantindo a célere coleta dos votos. Em breve, chegaremos ao resultado oficial, com a devida apuração dos votos, que será publicado no Diário Eletrônico da OAB e no site institucional”, destacou o Presidente Antônio Wilson.

Após a apuração dos votos, a Comissão Eleitoral publicará o edital com a classificação, em ordem decrescente, dos 12 candidatos mais votados na consulta direta, bem como, convocará sessão específica do Conselho Pleno para proceder a formação da lista sêxtupla.

Próximo passo

Na segunda fase do processo de escolha, os Conselheiros Seccionais irão votar e escolher seis nomes para a lista Sêxtupla. Já na terceira fase, os(as) Desembargadores(as) do TJ-PI escolherão três nomes para a lista tríplice. Por fim, o Governador do Estado, Wellington Dias, irá escolher qual dos três nomes será o(a) novo(a) Desembargador(a) do Tribunal de Justiça.

Compartilhar no

OAB Piauí

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!