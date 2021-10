OAB apresenta relatório ao TJ-PI e solicita a criação de vara exclusiva para Sucessões

Representantes da OAB Piauí estiveram em reunião com o Presidente do TJ-PI, Desembargador José Ribamar Oliveira, nesta terça-feira (28). Na oportunidade, a Comissão de Direito das Famílias e Sucessões apresentou um relatório da atuação das varas de Teresina, com pontos específicos sobre a produtividade das varas, os maiores entraves, sugestões efetivas, dentre outros aspectos. Além do relatório, também estiveram em pauta a necessidade do bom desempenho jurisdicional e a criação de uma vara exclusiva para sucessões, bem como a presença dos magistrados nos fóruns.

Segundo Celso Barros Coelho Neto, “a reunião foi importante para debater a situação das Varas das Famílias e encontrar soluções viáveis para essa realidade. Também aproveitamos a oportunidade para cobrar a presença física dos juízes nos fóruns”, destacou o Presidente.

Na oportunidade, a Presidente da Comissão, Karla Oliveira, ressaltou a importância de uma gestão dos Magistrados em suas respectivas varas. “Esse é um dos maiores entraves do Tribunal, que é a gestão e a capacitação dos servidores públicos, precisamos que sejam encontradas soluções o quanto antes. Durante o encontro, aproveitamos também para destacar o Relatório produzido pela Comissão da OAB Piauí, realizado em março deste ano, em que consta as dificuldades e todos os anseios dos Advogados(as) familistas perante às Varas de Família e Sucessões do TJPI”, disse.

Em resposta, o Desembargador José Ribamar Oliveira afirmou que o TJ-PI está trabalhando para que o pedido se torne realidade em breve. “A reunião levantou temas muito importantes em relação às varas de famílias e sucessões, que necessita de um olhar mais especial da presidência do TJ-PI. Prometemos, aos representantes, que vamos nos desdobrar, dar um foco especial a essas questões, ampliando, talvez em muito breve, com a criação de pelo menos uma vara de Sucessões e divisões de competência para que possa haver um fluxo maior e rapidez no andamento dos processos”, afirmou.

A reunião contou ainda com a presença da Secretária da Comissão, Anna Letícia, e dos Juízes auxiliares da Presidência, Lirton Nogueira e Rodrigo Tolentino.

