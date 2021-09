Após votação, OAB amplia prazo para regularização dos Advogados(as)

Nessa terça-feira (21), a Comissão Eleitoral, que acompanha o processo de composição da Lista Sêxtupla do Quinto Constitucional, esteve em reunião com os Advogados e Advogadas inscritos à vaga no quadro de Desembargadores do TJ-PI. Durante o encontro, foi aprovada a ampliação do prazo, para o dia 30/09, de regularização dos Advogados(as) para participar da consulta direta do processo eleitoral. A decisão foi aprovada pelos pré-candidatos de forma unânime.

“Ampliamos do prazo para o dia 30 de setembro e a decisão foi aprovada por unanimidade. Além disso, os colegas que passaram no último Exame de Ordem, bem como os que ainda não estavam adimplentes com a anuidade também serão contemplados com a decisão e poderão regularizar sua situação junto à tesouraria até esta mesma data”, explica o Presidente da Comissão Eleitoral, Antônio Wilson.

Os números com os quais os candidatos vão concorrer também foram definidos durante a reunião. “A lista com as inscrições deferidas e indeferidas será divulgada até quinta-feira (23), mas a partir da solicitação de inscrição, independentemente do candidato estar em recurso ou ter indeferido o registro, este pode continuar praticando todos os atos de campanha. Se for mantido o indeferimento posteriormente, os seus votos serão anulados, quando da apuração dos votos recepcionados em urna eletrônica”, explica Antônio Wilson.

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, destaca a importância do processo para a Advocacia e sociedade. “O Quinto é processo previsto na Constituição Federal. A Ordem dos Advogados, Seccional Piauí, abrindo esse processo democrático, levará ao Tribunal de Justiça seis representantes da Advocacia Piauiense, que foram frutos das escolhas de Advogados e Advogadas. Estamos com uma comissão cuidando de todas as etapas para que tudo ocorra da melhor forma processo justa e ética”, disse.

