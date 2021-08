MêsDaAdvocacia: OAB Piauí realiza Passeio Ciclístico Solidário no dia 28/08

Para promover a saúde e bem-estar dos profissionais da Advocacia, bem como estimular a prática do lazer e integração da classe, a OAB Piauí promoverá o Passeio Ciclístico Solidário da Advocacia. O evento, que faz parte da programação do Mês, será realizado no dia 28 de agosto com concentração na Sede da Seccional, às 16h. As inscrições já podem ser realizadas de forma presencial na OAB Piauí e seguem abertas até o dia 19 de agosto. Ao todo, serão disponibilizadas 150 vagas.

Além do incentivo ao esporte e contribuição, o evento também tem caráter beneficente. Os alimentos arrecadados, por meio das inscrições, serão distribuídos para entidades do Piauí.

De acordo com o presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, o Passeio Ciclístico visa fomentar o esporte e ainda demonstra o papel social desenvolvido pela Seccional. “Este é um evento para a família OAB. Então, vamos mobilizar os colegas e seus familiares para esse momento de confraternização e valorização do esporte” destacou.

O Passeio Ciclístico Solidário da Advocacia é uma realização da OAB Piauí, por meio das Comissões de Promoção de Cidadania, Direito Desportivo, Cultura e Eventos e Direito do Trânsito. O evento também conta com o patrocínio da Houston, que estará doando 4 bicicletas que serão sorteadas entre os inscritos.

