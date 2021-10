Mais de 2.600 famílias são atendidas pela Comissão de Assistência Judiciária da OAB-PI

Em quase três anos de atuação, a Comissão de Assistência Judiciária da OAB Piauí (CAJ) prestou atendimento a mais de 2.600 famílias hipossuficientes de todo o Piauí. A CAJ é uma das 78 Comissões Temáticas da Seccional Piauí que realiza orientação e defesa gratuita à população hipossuficiente, um instrumento de cidadania que é realizado junto aos órgãos jurisdicionais.

Sobre as ações desenvolvidas, o Presidente da Comissão, François Lima, explica que o trabalho se dá por meio dos esforços voluntários dos membros, bem como do apoio dado pela Seccional. “Temos uma atuação pautada na garantia de assistência jurídica. Um dos objetivos da Comissão é garantir Justiça, respeito e dignidade a todos que precisam de auxílio jurídico. Por isso, é tão importante o esforço de todos os envolvidos para garantir a efetividade dos trabalhos”, explicou.

No ano de 2019, foram realizados 1789 atendimentos pela CAJ, dentre eventos como Vem pro Parque, Teresina em Ação, Gabinete Itinerante, dentre outros, bem como na sala de plantão da Comissão instalada da sede da OAB Piauí.

Já de janeiro a março de 2020, período que antecedeu a pandemia, a Comissão participou de inúmeros eventos como Teresina em Ação e Gabinete de segurança Itinerante, onde foram atendidas 246 pessoas.

Com o início da pandemia, a Comissão deu continuidade ao trabalho de forma remota, por telefone e, em casos urgentes, presencialmente, inclusive ajuizando ações, que no total no período de pandemia foram 04.

Desde o início de outubro, com o avanço da vacinação, a Comissão pode novamente fazer os atendimentos presenciais, respeitando os protocolos sanitários.

“Durante estes dois anos e nove meses, a Comissão já atendeu diretamente 2.651 famílias hipossuficientes de todo o Piauí, alcançando assim quase 10 mil pessoas sendo beneficiadas pela prestação de assistência jurídica gratuita. Somos gratos à Diretoria, aos colaboradores da OAB Piauí, bem como os Advogados(as) voluntários que doam o melhor de si para CAJ”, concluiu o Presidente.

