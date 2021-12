Mais de 1.700 candidatos realizaram a 2ª fase do XXXIII Exame de Ordem Unificado

Nesse domingo (12), mais de 1.700 bacharéis e estudantes de Direito das cidades de Teresina, Parnaíba, Floriano e Picos realizaram a 2ª fase (prova prático-profissional) do XXXIII Exame de Ordem Unificado (EOU). O Exame foi realizado pelo Conselho Federal da OAB (CFOAB), por meio da Fundação Getúlio Vargas (FGV), em todo o país, simultaneamente. Em prevenção à Covid-19, todos os locais de provas adotaram os protocolos sanitários necessários.

Tanto na capital quanto no interior, as Comissões de Estágio e Exame de Ordem, Jovem Advogado, OAB na Universidade e o Conselho Estadual da Jovem Advocacia (CEJA) acompanharam a 2ª etapa do Exame de Ordem.

A Presidente da Comissão de Estágio e Exame de Ordem, Raissa Mota, destacou que a aplicação seguiu sem o registro de intercorrências. “Mais uma vez, tivemos a satisfação de acompanhar de perto o trabalho de fiscalização da FGV para que os(as) examinandos(as) tivessem assegurada a melhor aplicação possível. Todo o processo ocorreu dentro da normalidade e, com isso, encerramos nosso trabalho frente a Comissão, agradecendo a confiança de todos os candidatos ao longo destes três anos”, disse.

Em Teresina, as provas foram aplicadas no Centro Universitário Santo Agostinho (Sede e anexo). Em Picos, no Instituto Monsenhor Hipólito. Já em Floriano, os candidatos realizaram a prova no Polo da Universidade Estadual do Piauí (UESPI). No município de Parnaíba, as provas foram aplicadas na Faculdade Maurício de Nassau.

Na capital, 1.352 candidatos realizaram o Exame, enquanto 61 faltaram à prova. Em Parnaíba, 144 compareceram ao local de prova e apenas cinco candidatos se ausentaram. No município de Picos, a segunda fase contou com a presença de 129 candidatos e a ausência de quatro. Já em Floriano, 82 realizaram o certame e seis se ausentaram.

A aprovação no exame é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como Advogado (a) e pode ser prestado por Bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada.

