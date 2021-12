José Wilson é empossado Desembargador do TJ-PI nesta sexta-feira (17)

O novo Desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), José Wilson Araújo, tomou posse como integrante da Corte da Justiça estadual na manhã desta sexta-feira (17). A solenidade administrativa aconteceu no Tribunal Pleno do TJ-PI e contou com a presença do Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto.

José Wilson integrava a Lista Tríplice definida pelo Tribunal de Justiça e foi o escolhido pelo governador Wellington Dias, na terça-feira (14). O Advogado, militante da área há 28 anos, já atuou como Procurador-Geral do Município de Teresina, Diretor-Geral do Tribunal de Justiça do Piauí, Juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí (TRE-PI) e foi também professor universitário, além de integrar Comissões Temáticas da OAB Piauí.

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, prestigiou a cerimônia e parabenizou José Wilson pela posse, ressaltando a confiança no trabalho do novo representante. “Parabéns ao novo Desembargador, José Wilson, legitimamente eleito representante da OAB Piauí no Poder Judiciário Estadual. Ele certamente trabalhará com afinco e atenderá a confiança que lhe foi depositada”, disse.

Em seu discurso de posse, o novo Desembargador agradeceu a Advocacia pela confiança no processo do Quinto Constitucional e destacou que a sua gestão será pautada no bem servir à sociedade.

“Teremos um trabalho focado nas metas 1, 2 e 3 do CNJ. A meta 1 é julgar mais processos que os distribuídos, a meta 2 é julgar os processos mais antigos (especialmente os com mais de 100 dias) e a meta 3, que é valorizar e estimular as políticas de mediação e conciliação. Além disso, vamos trabalhar priorizando as parcerias do judiciário com outros atores que colaboram para o bom funcionamento do judiciário”, disse o Desembargador José Wilson.

O Presidente do TJ-PI, Desembargador Oliveira, desejou boas-vindas ao novo integrante da Corte e destacou seu vasto conhecimento jurídico, não só como Advogado, mas como gestor enquanto secretário do Tribunal.

“Nós estamos felizes em recebê-lo. Nos orgulhamos muito em tê-lo agora conosco, principalmente após sua grandiosa votação aqui no Pleno. Saiba que és muito bem vindo e desejo uma boa atuação, sobretudo, com sua valorosa equipe técnica, a maioria já membros da casa. Isso é agregar valor ao seu gabinete”, afirmou o Presidente.

A solenidade foi prestigiada por diversas autoridades, como o Diretor-Tesoureiro da OAB Piauí, Einstein Sepúlveda, Desembargadores do TJ-PI, Advogados e servidores do Tribunal.

