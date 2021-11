Inscrições abertas para o Workshop Estudante em Pauta

A OAB Piauí realizará o Workshop “Estudante em Pauta”, no dia 07 de dezembro, a partir das 14h. A capacitação acontecerá de forma on-line, por meio da plataforma Zoom, e as inscrições devem ser feitas no site da ESA Piauí. A ação é realizada por meio da Comissão OAB na Universidade e em parceria com a Nova ESA.

FAÇA AQUI A SUA INSCRIÇÃO

De acordo com o palestrante e Presidente da Comissão OAB na Universidade da OAB Piauí, Rafael Cortez, o Workshop conta com carga horária de 5h/ e visa contribuir para o crescimento acadêmico e profissional de estudantes de Direito.

“Nosso Workshop vai abordar todas as dificuldades que o estudante encontra durante a Graduação. Vamos discutir sobre estágio, organização nos estudos, apresentar a Ordem dos Advogados do Brasil, falar de postura do estudante, as prerrogativas do estagiário, dentre outros temas fundamentais, para que eles possam corrigir alguns erros e evitar outros durante a jornada como graduandos e futuros profissionais da Advocacia”, destacou o Presidente da Comissão, Rafael Cortez.

A programação do Workshop “Estudante em Pauta” inclui palestras com os seguintes temas: Estágio visita, apresentado pelo Presidente da Comissão OAB na Universidade da OAB/PI, Rafael Cortez; a Realidade do curso de Direito, bate-papo com os Advogados Geofre Saraiva, Allex Castro e a Bacharelanda em Direito, Clarissa Araújo; Como planejar o TCC, com o Doutor em Direito, professor Alexandre Augusto; Desvendando o Exame de Ordem, com a Advogada Andressa Teixeira; Nunca consegui um estágio. Onde está o problema?, com a bacharel em Direito, Cândida Jorgiane; e Guia de Carreira Jurídica, com a Advogada Letícia Napoleão.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no