Inscrições abertas para o evento “Prelúdio à Sala Secreta” da OAB Piauí

A OAB Piauí, em parceria com a Nova ESA Piauí e com o apoio do Orgulho de Ser Criminalista, realizará o “Prelúdio à Sala Secreta”. O evento acontece no dia 08 de dezembro, no município de São Raimundo Nonato, e dia 10, na cidade de Parnaíba.

Com a participação de renomados tribunos do país, a ação terá o objetivo de debater os principais aspectos da doutrina e da prática do Tribunal do Júri. Na cidade de São Raimundo Nonato, a iniciativa acontecerá no Auditório do Real Hotel, a partir das 19h. Já em Parnaíba, o evento será realizado na Subseção da OAB do município, no mesmo horário.

A Conselheira Seccional da OAB Piauí e Advogada Criminalista, Élida Fabrícia Franklin, também organizadora do evento, ressalta a importância da participação para a qualificação profissional. “O Prelúdio à Sala Secreta é o maior evento sobre o Tribunal do Júri do país. Voltado para a Advocacia Criminal e trazido pela OAB Piauí de forma totalmente gratuita, ele abordará questões práticas do Tribunal do Júri, através da participação de palestrantes de renome nacional”, destacou.

O evento terá como palestrantes os Advogados(as) Criminalistas Rawlinson Ferraz, Gregório Ferraz, José Ferraz, Breno Aguiar, Rafael Lino, além da própria Élida Fabrícia Franklin.

Os interessados em participar deverão acessar o site institucional www.oabpi.org.br/esapi/cursoseventos para validar a inscrição. Os participantes serão certificados pela Nova ESA Piauí.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no