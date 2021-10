Inscrições abertas para o Ciclo de Palestras da CDDCA da OAB-PI

A Seccional Piauí promoverá o Ciclo de Palestras da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDDCA) no dia 26 de outubro, das 15h às 18h30, através da plataforma Zoom e com transmissão no canal da OAB Piauí no Youtube. A inscrições podem ser realizadas pelo portal do aluno da ESA Piauí.

Para o Presidente da Comissão, Rogério Almeida, o evento busca dar prioridade aos direitos da criança e do adolescente, previstos na Constituição Federal. “Todas as palestras tem como ponto principal os direitos das criança e do adolescente. Nosso objetivo é compreender como anda essa prioridade na prática e quais os olhares dos ministrantes sobre a proteção desses direitos e os efetivos cuidados às crianças e aos adolescentes”, explanou.

A palestra que abrirá o evento tem como tema “A proteção contra a violência sexual da criança e do adolescente no âmbito familiar”. A palestrante será a Promotora de Justiça da Promotoria da Infância e Juventude, Josselice Nunes de Carvalho, e a mediadora Júlia Gabriela Lima de Almeida Oliveira, que é membro da CDDCA e Especialista em Direito Civil, Processual Civil e em Direito Constitucional e Administrativo.

Seguindo a programação, o Advogado Sistêmico, Rogério Almeida, Presidente da CDDCA, debate “Os meios de Resolução dos conflitos em Direito de Família”, palestra que tem como mediadora a Advogada Andressa Ellen Silva Teixeira, Presidente da Comissão da Mulher Criminalista, Conselheira Municipal de Política Pública para Mulheres de Teresina-PI e Secretária-Adjunta da CDDCA.

Rogério Almeida também media a terceira palestra do ciclo intitulada “O uso das Constelações Sistêmicas nos processos de família”, que será apresentada por Yulli Hoter Maia, Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, titular da 2ª Vara Cível da Comarca de União dos Palmares.

A Professora e Pedagoga, Érica Oliveira de Carvalho, debate sobre “A educação infantil e a pandemia”, mediada por Jamylle Torres Viana Vieira de Alencar Leite Lima, Conselheira Seccional e Vice-Presidente da Comissão de Direito à Educação da OAB-PI.

Fechando o Ciclo, a palestrante Francisca Diana Pacífico Oliveira, Bacharel em Serviço Social e Pós-Graduada em Saúde Mental, com ênfase em dependência química, expõe sobre “O Cuidado com crianças e adolescentes em situação de rua e drogadição”. A palestra será mediada pela Advogada, Membro da CDDCA e Tutora do CNJ marco legal da Primeira Infância, Lia Raquel Lima de Sousa.

O evento é realizado pela OAB Piauí, por meio da CDDCA, e em parceria com a Nova ESA. Conta ainda com apoio das Comissões de Direito à Educação e OAB na Universidade. É solicitado ao inscrito roupas e brinquedos novos ou usados, que serão arrecadados para doação.

