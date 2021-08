Espaço de Lazer da Subseção de Água Branca é inaugurado

A Advocacia de Água Branca e região foi contemplada com o Espaço de Lazer “Walter Ribeiro Moura” e ainda com a revitalização da Subseção. A solenidade de inauguração foi realizada nesta sexta-feira (13), reunindo a Diretoria da OAB Piauí e da Seccional de Água Branca, além de Advogados e Advogadas da região, que agradeceram a entrega do novo local.

A área de lazer possui churrasqueira e um palco, distribuídos em 860m², localizada na área da Subseção. Também foram incluídos nos investimentos, a revitalização de alguns espaços, com novas pinturas, reforma da fachada e novas placas da Subseção.

Durante a solenidade, o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, destacou que o momento de pandemia ainda exige cautela e responsabilidade, mas que o espaço foi pensado para ofertar momentos de lazer e congraçamento para toda a Advocacia de Água Branca e região.

“Essa é a primeira confraternização de tantas outras que teremos neste espaço. Nós fizemos a intervenção na parte estética da Subseção e tiramos do papel esse projeto, adequando e acoplando ao espaço interno essa área de lazer. Com isso, agora temos dois ambientes que possibilitam a realização de eventos de maneira paralela. Nossa projeção é, que no futuro, aqui tenha um espaço esportivo, com quadra de futebol e ainda uma piscina”, ressaltou.

O Diretor-Geral da ESA Piauí, Aurélio Lobão, elogiou as novas instalações da Subseção e comentou sobre as ações de interiorização da Escola. “É no trabalho que se constrói pontes, e é o que estamos fazendo aqui hoje, formatando e firmando a união. Este é um trabalho que se soma as outras ações realizadas, como podemos destacar as de fomento a cultura jurídica, a exemplo das nossas pós-graduações gratuitas. Vamos, ainda neste mês, lançar mais duas pós, sempre com foco na formação acadêmica e profissional para uma melhor atuação dos Advogados e Advogadas”, disse.

Durante a solenidade, Antônio Gonçalves de Mesquita, Presidente da Subseção de Água Branca, comemorou a entrega da área de lazer e falou sobre a escolha do nome do homenageado. “O Advogado Walter Ribeiro Moura foi escolhido por muitas razões, entre elas é que ele foi um dos fundadores da Subseção, esteve aqui desde o início. Então, nada mais justo colocar o nome de quem muito contribuiu com a Advocacia, participando ativamente da criação e construção da nossa Subseção”, pontuou.

O filho do homenageado, Clistenes Moura, agradeceu a escolha de honrar a história do seu pai, dando o nome ao espaço, ao tempo em que agradeceu o apoio da Seccional Piauí pela realização e entrega da área de lazer. “Meu pai sempre marchou em busca de melhorias para a Advocacia de Água Branca e não é à toa que hoje temos uma das maiores sedes do nosso Estado, porque sempre foi uma seccional unida em prol do bem maior, que é a Advocacia. Estamos felizes e muito emocionados com esta homenagem”, concluiu.

A solenidade de inauguração reuniu a Diretoria da Subseção de Água Branca, Manoel Inácio (Vice-Presidente), Mara Santos Brito (Secretária-Geral Adjunta) e Ângelo Filho (Diretor-Tesoureiro); a Delegada da CAAPI da Subseção de Água Branca, Raimunda Abreu; o representante da ESA Piauí na Subseção, Humberto Tavares; o Ex-Presidente da Subseção de Água Branca, José Pires Teixeira; o Presidente da Subseção de Barras, Carlos Augusto Júnior; o filho do homenageado Clistenes Moura; além de Advogados e Advogadas da região e familiares do homenageado que comemoraram a entrega do novo local.

Compartilhar no

OAB Piauí

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!