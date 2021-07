Em reunião com Juíza Federal de Picos, OAB leva pautas da Advocacia e cobra providências

Nesta sexta-feira (09), representantes da OAB Piauí estiveram reunidos com a Juíza Federal de Picos, Monique Martins, levando demandas da Advocacia da região. Estiveram em pauta, o ofício enviado pela Seccional sobre a mudança e ampliação da Sala da OAB no Novo Fórum da Justiça Federal, as estratégias para a questão das audiências em Picos, a descentralização das perícias médicas e o aprimoramento no trâmite para cumprimento de sentença dos processos que retornam da Turma Recursal.

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, explicou que, antes da reunião, ainda no dia 11/06, a Seccional já havia solicitado a mudança da Sala da OAB no novo Fórum da Justiça Federal. “Estamos conseguindo que esse pleito seja atendido e, essa reunião, foi importante para trazermos o impacto que essa ampliação trará para a Advocacia, pois, o espaço que estava designado para a OAB era de apenas de 11m² e estamos conseguindo a mudança para uma sala bem maior de 25m². Precisamos atender a grande quantidade de Advogados(as) que militam na região e que utilizarão o espaço para o trabalho”, ressaltou.

A Secretária Adjunta e Corregedora-Geral da OAB Piauí, Nara Letícia Aragão Couto, destacou também sobre os resultados da reunião a respeito do mutirão de audiências para desafogar os processos, visto que em Julho de 2021 estão julgando processos de Maio de 2019 (acervo da juíza substituta) e Dezembro de 2019 (acervo da juíza titular).

“A OAB, preocupada com a Advocacia da região de Picos, marcou essa reunião para trazermos os reclames da Advocacia. Abordamos sobre diversas pautas e já tivemos um retorno positivo, pois, em relação aos mutirões, a Juíza nos deu o retorno que está trabalhando para que aconteça e já recebeu uma resposta positiva do TRF1, autorizando que sejam feitos 2 mutirões, um em setembro (já autorizado), o que vai desafogar muitos processos e que, inclusive, o INSS já sinalizou que irá participar. O outro mutirão, provavelmente, será em dezembro, sendo realizados de forma virtual. A Magistrada frisou que as partes que não tiverem equipamentos para participar das audiências virtuais será disponibilizado espaço físico e equipamentos na Justiça para que ninguém seja prejudicado”, diz.

Nara Letícia explicou ainda que a Juíza se comprometeu a estudar uma forma de agilizar esses processos de cumprimento de sentença pra que os Advogados(as) possam ter as suas RPVs e os seus precatórios expedidos com a maior agilidade, dando um despacho rápido nesses processos. “A juíza se comprometeu em gerar esforços para aumentar a quantidade de peritos e especialistas para diminuirmos essas problemáticas apresentadas. Então, consideramos que foi muito boa a audiência, pois conseguimos levar os reclames da Advocacia e trazer soluções efetivas”, finaliza.

Confira o ofício na íntegra.

