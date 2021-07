Em marco histórico, Nova ESA Piauí é inaugurada com ampla reforma

Grande marco histórico, a Nova ESA Piauí foi inaugurada na noite desta quarta-feira (14). O espaço foi amplamente reestruturado, com a implementação de tecnologias, acessibilidade e ampliação do Auditório, 5 salas de aula totalmente reformadas, nova Galeria dos Ex-Diretores, revitalizações das áreas externas e de convivência, tudo para dar mais dignidade à Advocacia. A reforma contou com recursos investidos da OAB Piauí e do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados (FIDA).

A Fundadora da ESA Piauí, Fides Angélica, também Membro Honorária Vitalícia, falou da história da Escola, a importância do investimento em educação e como lutou para que a cultura jurídica no Estado fosse cada dia mais disseminada e fortalecida. “Fico feliz de poder presenciar este momento tão importante. No início, tínhamos uma sala onde funcionava a parte administrativa e uma sala onde acontecia os cursos. Uma escola que nasceu pequena, mas com um grande sonho. E quem sonha alto, chega às alturas”, disse.

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, destacou, durante a inauguração, que a OAB Piauí, mais uma vez, deu um passo importante para a cultura jurídica dos piauienses. “Não temos ideia de quantas pessoas já passaram por este prédio, mas sabemos que todas elas saíram daqui muito melhores do que entraram. Hoje conseguimos entregar a Nova ESA, saneamos a Escola e temos hoje uma estrutura renovada, um sonho que nós realizamos porque acreditamos. A magnitude concreta dessa obra, uma obra perfeita, densa, cujos pilares não foram modificados. Modificamos estruturas, mas mantemos a história. Estamos entregando o melhor espaço para se estudar no Piauí. Temos aqui um novo ânimo, novas oportunidades de fortalecer a cultura jurídica em nosso Estado”, comemorou.

Aurélio Lobão, Diretor-Geral da ESA Piauí, enalteceu as novas estruturas da ESA, que elevará, ainda mais, o ensino jurídico no Estado e garantiu que muitos eventos e capacitações serão desenvolvidos para que toda a Advocacia cresça ainda mais em conhecimento. “Hoje é dia de júbilo. No meio da pandemia lançamos um projeto inédito no sistema OAB, que foram as Pós-Graduações gratuitas, no qual mais de 4 mil matriculados se fizeram presentes, tornando-se um modelo de educação que está sendo expandido para outros estados. Com essa nova estrutura, a OAB Piauí vai transpor mais ainda os limites e, em breve, lançará uma Pós-Graduação nacional”, garantiu.

Nelson Nery Costa, Membro Honorário Vitalício e ex-Diretor da ESA Piauí, falou da honra e alegria de participar da solenidade. “Parabéns à gestão por plantar um futuro nesta noite. Certamente será um caminho profícuo, que dará aos Advogados e Advogadas o conhecimento, que é a chave do futuro. Muito sucesso aos professores e alunos que virão”, falou. O ex-Diretor da ESA Piauí, Roberto Freitas, parabenizou a iniciativa e o investimento da Seccional, fazendo memória dos esforços para construir a estrutura do prédio e trazer pessoas de gabarito para que a escola capacitasse a Advocacia piauiense.

De acordo como o Diretor-Tesoureiro da OAB Piauí, Einstein Sepúlveda, a Seccional foi a primeira do Brasil a apresentar requerimentos ao Fida. “Lá conseguimos parte dos recursos para transformar este sonho em realidade. Por isso, somos gratos ao Presidente do FIDA, Felipe Sarmento, que muito nos ajudou para a restauração desta escola, que contou também com toda a capacidade e criatividade dos recursos da nossa própria casa. Daqui sairão, certamente, os grandes especialistas, mestres e doutores que difundirão a cultura aprendida aqui neste solo”, garantiu o gestor.

Também estiveram à frente, parabenizando a inauguração da nova ESA os demais diretores da OAB Piauí, Leonardo Airton (Secretário-Geral) e Nara Letícia Couto (Secretária-Geral Adjunta); os Conselheiros Federais da OAB, Andreya Macedo e Geórgia Nunes; o Editor-Chefe da Revista Científica, Thiago Carcará; a Presidente da CAAPI, Andréia Araújo; além de Presidentes de Subseções, Conselheiros Seccionais, demais diretores da ESA Piauí, da CAAPI, Presidentes das Comissões Temáticas, Advogados e Advogadas.

Dentre as melhorias estruturais, a Nova ESA conta, agora, com um auditório amplamente reformado, com acessibilidade garantida, desde a entrada ao palco principal. O sistema de som foi renovado, com a ampliação de paredes acústicas (próprias para ambientes de auditório e realização de eventos). O local recebeu ainda um novo piso, cadeiras, condicionadores de ar, palco, tribuna, forro, janelas e iluminação.

Além do auditório, os serviços de aprimoramento contemplam ainda a reforma dos banheiros, área externa, escada, galeria dos ex-diretores da ESA, biblioteca, corredores, dentre outros espaços que foram revitalizados para proporcionar mais dignidade aos Advogados(as) e estudantes de Direito.

Outra novidade foi a reforma das cinco Salas de Aula. Os espaços receberam novas tecnologias capazes de aprimorar os sons, com a implementação de paredes acústicas e móveis, onde também podem ser transformadas em auditórios. Além disso, todos os condicionadores de ar foram trocados, assim como as cadeiras, quadros, cortinas e persianas para as janelas, com o intuito de melhor acomodar a Advocacia Piauiense que usufrui dos cursos e Pós-Graduações ofertados pela Escola.

