Eleições OAB Piauí 2021: Pleito eleitoral ocorre normalmente em todo o Estado

A Sede da OAB e as demais 15 Subseções no interior do Estado estão recebendo, ao longo deste domingo (21), a Advocacia piauiense para escolha da Diretoria e Conselheiros que comandarão a instituição e suas 15 Subseções no triênio 2022/2024. Até o momento, a votação acontece com normalidade, respeitando a lisura do processo eleitoral.

“O pleito eleitoral vem ocorrendo normalmente, sem intercorrências em Teresina e nos municípios. Quem não votou ainda pode comparecer, até as 18h, para exercer o voto. Em casos no qual o nome do(a) Advogado(a) não conste na lista dos votantes, ele(a) deve se dirigir à tesouraria com seus comprovantes. Em seguida, o requerimento é enviado para a Comissão Eleitoral, que autoriza ou não a votação. Estamos sempre disponíveis para prestar todos os esclarecimentos necessários”, explica a Presidente da Comissão Eleitoral, Lilian Firmeza.

Mais de 10 mil Advogados(as) são esperados até o final da votação e todas as seções estão devidamente identificadas pelas iniciais de cada eleitor para facilitar o acesso às cabines de votação de maneira correta e mais célere. A ação está sendo possível graças ao suporte técnico da OAB e dos colaboradores que prestam orientações à Advocacia.

Após o término da votação, será iniciada a contagem dos votos. Durante a apuração, serão permitidas até 20 pessoas, por chapa, no Auditório da OAB Piauí, seguindo as orientações do Decreto Estadual Nº 20.036. A apuração dos votos será transmitida, em tempo real, por meio de um telão no estacionamento da Seccional. Os(as) Advogados(as) também poderão acompanhar a contagem dos votos no Instagram oficial da OAB Piauí.

