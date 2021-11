Eleições OAB Piauí 2021: Candidatos à Presidência votam na Sede da Seccional

Os três candidatos à Presidência da OAB Piauí votaram neste domingo (21), durante o pleito eleitoral que elegerá os novos representantes da instituição. Todos os candidatos votaram na sede da OAB Piauí, principal colégio eleitoral do Estado.

O candidato à Presidência da Chapa 3, o Advogado Celso Barros, foi o primeiro a votar, por volta das 11h, na seção 23, localizada no Conselho Pleno. “Foi uma votação muito boa. O pleito ocorreu de forma tranquila em todo o Piauí e estamos bastante otimistas, pois acreditamos que a Advocacia reconhecerá todo o trabalho feito durante estes três anos”, disse o candidato Celso Barros Coelho Neto.

O segundo candidato à Presidência da instituição a votar foi o Advogado Raimundo Júnior, representante da Chapa 1, por volta de 13h30, na seção 38 da CAAPI, localizada Posto do INSS. “Expectativa maravilhosa. Foi uma eleição linda e espero que a Advocacia tenha escolhido o melhor projeto para o próximo triênio. Que o próximo presidente da Ordem faça uma gestão proativa para Advocacia”, declarou.

Por volta de 16h30, o candidato Carlos Henrique, da chapa 2, foi o terceiro a votar, na seção 23 do Conselho Pleno. “As expectativas são as melhores possíveis. Os Advogados e Advogadas entenderam nossa mensagem e chegou o momento de termos um Presidente que representa 90% da classe. Por isso, estamos confiantes que a Advocacia vai dar uma resposta nas urnas”, disse.

Até às 18h, a classe Advocatícia do Estado elege os representantes da Diretoria do Conselho Seccional, de Conselheiros Seccionais, de Conselheiros Federais, da Diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, das Diretorias das Subseções e Conselhos de Subseções.

Estão aptos(as) a votar os Advogados e Advogadas que estejam regularmente inscritos(as) no Conselho Seccional, adimplentes com o pagamento da anuidade até o dia 22 de outubro, bem como aqueles(as) que solicitaram a regularização por e-mail até às 23h59 da data mencionada para o pagamento do boleto.

