Conselho Pleno da OAB Piauí mantém o mesmo valor da anuidade para 2022

Na última Sessão deste ano, realizada nesta quinta-feira (16), o Conselho Pleno da OAB Piauí decidiu manter o valor da anuidade para o ano de 2022. Isso significa que Advogados e Advogadas inscritos na Seccional pagarão o mesmo valor instituído no ano de 2021. Também foram deliberadas, a proposta orçamentária da OAB Piauí e da CAAPI e a criação da Comissão de Relações Internacionais.

Conduzindo a Sessão, o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, ressaltou que o não reajuste da anuidade é substanciado em fatos do orçamento. “Estamos fortalecendo a Advocacia piauiense, de acordo com a nossa realidade financeira. Em todo o Sistema OAB, nas 27 Seccionais, apenas duas Seccionais oferecem desconto para Advogado(a) idoso(a) e uma delas é a OAB Piauí. Nossa Seccional também dá o maior desconto para o Jovem Advogado, que é de 50%, e distribuímos, apesar da inadimplência de 30%, os serviços da Seccional para 100% da classe”, frisou.

O Diretor-Tesoureiro da OAB Piauí, Einstein Sepúlveda, explica que não haverá qualquer aumento efetivo para o ano de 2022. “Não demos, durante toda nossa gestão, nenhum aumento real no valor da anuidade, apenas uma recomposição de percas inflacionárias no primeiro ano. Para 2022, manteremos exatamente o mesmo valor aplicado no ano passado, havendo a possibilidade de realizar o pagamento em até 12x no cartão sem outros custos para classe e ainda pagar em seis vezes via rede bancária em boletos. Outra possibilidade para o(a) Advogado(a) é fazer o pagamento parcelado em 12x pela ferramenta e-Parcela, via cartão de crédito, nesse caso com custos da operadora de crédito”, elencou o Diretor.

Após a deliberação sobre a anuidade 2022, o Conselho Pleno aprovou a criação da Comissão de Relações Internacionais, defendida pelo relator Adriano Silva Borges. “Nossa proposta é para que possamos debater vários temas relacionados ao Direito Internacional, defendendo as Prerrogativas dos Advogados que atuam ou pretendem atuar na área, perante os órgãos internacionais, e fomentar a atuação destes profissionais através de palestras com profissionais de destaque no ramo, além de reuniões, seminários e eventos”, destacou o Conselheiro Seccional.

A proposta orçamentária da OAB Piauí e da CAAPI, além da apresentação do Relatório de Atividades da Câmara de Mediação e Arbitragem foram pautas da Sessão, que aconteceu em formato híbrido, no Auditório da Seccional e com transmissão ao vivo pelo canal oficial da OAB Piauí no Youtube.

Também participaram da Sessão, a Ouvidora-Geral e Conselheira Seccional, Élida Fabrícia Franklin; os Conselheiros Federais, Shaymmon Moura e Thiago Carcará; o Diretor-Financeiro da CAAPI, Josélio Oliveira; o Diretor da Câmara de Mediação e Arbitragem, Leandro Lages; além dos demais Conselheiros e Conselheiras Seccionais.

