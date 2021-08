Confira a programação da Conferência da Advocacia do Piauí que terá início hoje (24)

A Conferência Estadual da Advocacia Piauiense começa nesta terça-feira (24) e segue com programação até o dia 27 de agosto. Realizado pela OAB Piauí e a ESA Piauí, o evento tem como tema “Prerrogativas, Cidadania e Justiça” e acontecerá em formato híbrido. Podem participar Advogados(as) e estudantes. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site da ESA Piauí.

Abrindo o evento, às 19h, o Prof. João Mauricio Adeodato ministrará a Palestra Magna com o tema: “As retóricas da advocacia do direito: uma distinção necessária”. Outro grande destaque da Conferência é a presença do Ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Britto, que irá ministrar a Palestra Magna de encerramento no dia 25, às 19h. A programação segue com a apresentação de diversos painéis, que debaterão temas de interesse jurídico e da sociedade, que serão abordados por renomados palestrantes e especialistas nas mais diversas áreas do Direito. Serão emitidos certificados de 25 horas/aula.

Ainda entre os palestrantes do cenário jurídico nacional estão a Conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público Fernanda Marinela e o Presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Alexandre Ogusuku. “Conseguimos reunir grandes nomes da Advocacia neste evento, que será realizado na Sede da Seccional, com transmissão simultânea através do Youtube da OAB Piauí. Vamos seguir todas as recomendações das autoridades de saúde para garantir a segurança daqueles que participarem de forma presencial”, destacou o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Neto.

Também estarão na programação, os debates “Educação jurídica e a consensualidade na gestão dos conflitos” e “Reflexos da pandemia nas instituições e suas consequências para a advocacia”, a serem ministrados, respectivamente, pela Advogada Ana Paula Araújo de Holanda, Presidente da Comissão de Práticas Colaborativas da OAB-CE; e Nelson Juliano, Doutor em Direito pela UFPE.

O coordenador da Conferência, Thiago Carcará, explica que, além dos Painéis, a Conferência contará também com minicursos. “Dentro da programação, teremos debates sobre temas importantes para o exercício pleno da Advocacia, além dos minicursos de Cálculo Previdenciário, LGPD e Petição Inicial, elencou o coordenador da Conferência, Thiago Carcará.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

DIA 24/08 – TERÇA-FEIRA

19h – Palestra Magna de Abertura – As retóricas da advocacia do direito: uma distinção necessária

Prof. João Mauricio Adeodato

DIA 25/08 – QUARTA-FEIRA

9h – Painel I: O papel do CNMP para a Justiça e a Advocacia

Painelista: Dra. Fernanda Marinela

Presidente: Dr. Willey Soares de Albuquerque

Secretária: Dra. Arielly de Araújo Fraga

10h – Painel II: Reflexos da pandemia nas instituições e suas consequências para a advocacia

Painelista: Prof. Dr. Nelson Juliano

Presidente: Prof. Dr. Robertônio Pessoa

Secretário: Prof. Me. Dhaniel Terto

Debatedora: Prof. Me. Jessica Teles de Almeida

11h – Painel III: Os novos rumos para a publicidade na advocacia

Painelista: Dr. Sérgio Braga

Presidente: Dr. Raimundo Neiva

Secretária: Dra. Andressa Teixeira

Debatedor: Dr. Lucas Ribeiro

14h – Painel IV: Educação jurídica e a consensualidade na gestão dos conflitos

Painelista: Prof. Dra. Ana Paula Araújo de Holanda

Presidente: Prof. Francisco de Sousa Vieira Filho

Secretária: Prof. Dra. Maria Gessi-Leila Medeiros

Debatedora: Prof. Rossana Diniz

15h – Painel V: Feminismo e Mulheres no sistema OAB

Painelista: Prof. Me. Zélia Prates

Presidente: Dra. Martalene dos Anjos e Silva

Secretária: Julie Maciel Cezar

Debatedor: Prof. Dra. Isabella Paranaguá

16h – Painel VI: A importância da fase de mapeamento e diagnóstico para a adequação a LGPD

Painelista: Dr. Rodrigo Marques

Presidente: Dra. Carolina Martins Pinto

Secretária: Dra. Michelle Melo

Debatedor: Eduardo Henrique Tobler Camapum





17h – Painel VII – A garantia das Prerrogativas no contexto pandêmico

Painelista: Dr. Alexandre Ogusuku*

Presidente: Dra. Michele Amorim

Secretário: Albelar Prado

Debatedor: Antônio Sarmento de Araújo Costa

19h – Palestra Magna de Encerramento

Ex. Ministro do Supremo Tribunal Federal Prof. Dr. Carlos Ayres Britto

MINICURSOS (Presenciais na ESA)

26/08

14h – Cálculo Previdenciário

Ministrante: Dr. Raimundo Neto

19h – Nova Lei de Licitações – Introdução. Princípios. Modalidades. Contratações Diretas.

Ministrante: Prof. Dr. Alexandre Augusto de Lima

27/08

18h – Petição Inicial – Prof. José Octávio de Castro Melo

18h – LGPD na Advocacia

Ministrante: Dra. Carolina Martins Pinto

18h – Marketing Jurídico Digital

Ministrante: Prof. Dra. Isabella Paranaguá

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!