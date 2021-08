“Prerrogativas, Cidadania e Justiça”. Esse é o tema da Conferência Estadual da Advocacia do Piauí, que teve em seu primeiro dia a Palestra Magna de abertura “As retóricas da Advocacia da Ciência do Direito: uma distinção necessária”, ministrada pelo Professor João Mauricio Adeodato. Em formato híbrido, o evento aconteceu na noite desta terça-feira (24) e foi conduzido pelo Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto.

Com transmissão ao vivo, por meio do Youtube da OAB Piauí, a Conferência está reunindo renomados profissionais do âmbito nacional e local, com o objetivo de disseminar os conhecimentos mais atuais do cenário jurídico brasileiro.

Durante a abertura, Celso Barros Coelho Neto ressaltou a satisfação em dar início a programação da Conferência Estadual da Advocacia do Piauí, mesmo com as restrições e cuidados devido a pandemia de Covid-19. “É com muita alegria que iniciamos este evento em formato hibrido, que está inserido no nosso regimento interno e obrigatório, dentro do mês da Advocacia e dentro do calendário que celebra as nossas conquistas enquanto Ordem dos Advogados”, destacou.

Thiago Carcará, Coordenador da Conferência, agradeceu a participação de todos os envolvidos e enalteceu o primeiro dia do evento. “Com muita satisfação cumprimos a missão institucional de iniciar a Conferência com essa reflexão pertinente do Prof. João Mauricio Adeodato. Ao longo de toda a programação do evento, iremos nos apropriar de temas do nosso dia a dia, temas da justiça e cidadania, temáticas da educação jurídica, publicidade da advocacia e outros assuntos que precisam ser discutidos e compartilhados com a Advocacia”, frisou.

O Membro Honorário Vitalício da OAB Piauí, Álvaro Mota, apresentou o conferencista e frisou sua relação com a Advocacia piauiense. “Além do seu extenso currículo, o Prof. João Mauricio Adeodato tem muito serviço prestado a Advocacia do Piauí. A Advocacia só tem a ganhar com essa reflexão, de quem tem um trabalho intelectual. Esse é um momento histórico, já que é a primeira Conferência transmitida por meio virtual, realizada com criatividade, onde muitas pessoas podem acompanhar e aprender”, disse.

Participando de forma virtual, o Diretor-Geral da ESA-PI, Aurélio Lobão, destacou que o evento é mais uma forma de incentivo à cultura jurídica realizado pela OAB Piauí. “Essa Conferência está inscrita nas nossas normas e é uma inspiração para a Advocacia Nacional com contribuição na formação jurídica dos Advogados(as)”, comentou.

Em sua palestra, João Mauricio Adeodato destacou que tem uma ligação com o Piauí, onde já esteve por diversas ocasiões, sendo reconhecido como cidadão piauiense. “Estive muitas vezes não só em Teresina, como também no interior do Piauí, sempre trabalhando com os colegas em prol do estudo do direito, que sempre foi minha grande vocação. A ESA-PI é uma das mais ativas do país, uma liderança nacional onde o Estado está de parabéns por ter uma intuição tão sólida”, destacou.

O evento acontece até sexta-feira (27), com programação repleta de diversos painéis, que debaterão temas de interesse jurídico e da sociedade, que serão abordados por renomados palestrantes e especialistas nas mais diversas áreas do Direito. Outro grande destaque da Conferência é a participação do Ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Britto, que ministrará a Palestra Magna de encerramento nessa quarta-feira (25,) às 19h.

Assista ao primeiro dia da Conferência

Confira programação completa

Compartilhar no

OAB Piauí

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!