Comissão Eleitoral da OAB Piauí se reúne para elaborar calendário do processo eleitoral

Nessa terça-feira (19), a Comissão Eleitoral da OAB Piauí esteve reunida para tratar dos últimos ajustes referente às etapas do processo eleitoral da instituição. O encontro aconteceu na Sala da Comissão Eleitoral, na sede da OAB, reunindo a respectiva diretoria e demais membros.

A Presidente da Comissão Eleitoral, Lilian Formiga, ressaltou que já está sendo elaborado o calendário com as datas e prazos das eleições da Seccional para o triênio 2022/2024, que será divulgado em breve.

“Nos reunimos para debater sobre o calendário das eleições deste ano, bem como dos demais prazos eleitorais. É muito importante que todos fiquem atentos às datas, horário e locais de votação, sobretudo ao prazo dos registro de chapas, que se estende até a próxima sexta-feira (22), das 09h às 18h, na Secretaria da Seccional. Além disso, já estamos recebendo alguns pedidos de registros de chapas, que foram protocolados e devidamente distribuídos aos relatores para análise”, reforçou a Presidente.

As eleições para o triênio 2022/2024 serão realizadas no dia 21 de novembro de 2021. A votação será realizada na modalidade presencial, por meio de urnas eletrônicas, seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19 necessários.

Estão aptos a votar os Advogados e Advogadas regularmente inscritos na OAB-PI, adimplentes com o pagamento das anuidades. O voto é obrigatório para todos os Advogados(as) inscritos na Seccional, sob pena de multa equivalente a 20% do valor da anuidade, salvo ausência justificada por escrito no prazo de 30 dias contados da data da eleição, a ser apreciada pela Diretoria do Conselho Seccional.

A Comissão Eleitoral se reúne, semanalmente, para acompanhar e garantir a lisura do processo eleitoral, bem como esclarecer as principais dúvidas. Também estiveram presentes, o Vice-Presidente, Wener Vieira; os membros Anderson Castelo Branco, Angelica Coelho, Emmanuel Fonsêca, Luanna Gomes Portela; o Conselheiro Seccional Carlos Douglas, o Advogado Tarcísio Barros e as colaboradores da Seccional Clariana Almeida (Assessora Jurídica) e Maria Helena.

