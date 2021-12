Comissão da OAB Piauí promove palestra sobre a prevenção contra o vírus HIV

Visando promover um alerta à população sobre o HIV, a OAB Piauí, por meio da Comissão de Direito da Saúde, e em parceria com a ESA Piauí, realizou o evento em alusão ao Dezembro Vermelho: “Um Alerta ao HIV”. A ação aconteceu na noite dessa quinta-feira (15), no Auditório da ESA Piauí e com transmissão pela Plataforma Zoom.

A mobilização nacional marca a luta contra o vírus HIV/AIDS e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). O HIV pode ser transmitido, principalmente, por via sexual sem uso de proteção (preservativo), mas outros meios como o uso de seringas contaminadas também estão envolvidos.

Para debater sobre o tema, a inciativa da Comissão contou com a participação do palestrante Herion Alves, Médico Infectologista e Intensivista. O palestrante debateu sobre todas as informações relacionadas à prevenção, diagnóstico e tratamento de HIV/AIDS.

“A importância do Dezembro Vermelho é justamente tentar colocar em voga para a população em geral a detecção precoce da infecção pelo HIV. Nas fases inicias, conseguimos ter adequação melhor do tratamento, uma visão melhor da doença em si, tendo sucesso com o paciente e uma sobrevida bem maior”, alertou o Médico Herion Alves.



O Presidente da Comissão de Direito da Saúde, Williams Cardec, frisou que o mês de dezembro traz um alerta sobre a importância que se tem dado para a prevenção do HIV. “Nos últimos anos, estamos vivendo uma pandemia de Covid, mas todas as outras doenças continuam presentes em nosso dia a dia, inclusive o próprio HIV. Por isso, a importância de trabalhar esse tema, focando na prevenção e no diagnóstico precoce. É importante que a população mantenha o uso de preservativo e outras medidas de prevenção contra HIV”, destacou.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no