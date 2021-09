Centro Integrado de Serviços é mais uma obra entregue para a Advocacia Piauiense

Mais um espaço digno para a Advocacia! A OAB Piauí inaugurou, nesta sexta-feira (10), o Centro Integrado de Serviços da Advocacia. Com cerca de 250m², o espaço foi criado com o intuito de reunir diversos atendimentos e serviços para facilitar o dia a dia dos Advogados e Advogadas, que vão desde o espaço das prerrogativas ao Núcleo de Tecnologia da Informação. A solenidade de inauguração foi conduzida pelo Presidente da Secional, Celso Barros Coelho Neto, que ressaltou a importância do trabalho de valorização da Advocacia.

“Estamos investindo, mesmo com as dificuldades da pandemia, na parte material, deixando grandes estruturas em todo Piauí. É com muito orgulho e satisfação que a OAB Piauí inaugura, hoje, este Centro, trazendo conforto e disponibilizando todos estes serviços em um espaço mais adequado para a classe. A entrega deste Centro é a consolidação do que a gente pensa para o próximo, para o futuro, para os Advogados(as) piauienses”, pontuou o presidente.

Na nova área da Seccional, localizada na Sede da OAB Piauí, a Advocacia contará com recepção climatizada, espaço do Café OAB, sala de espera, loja da OAB, além de diversos serviços que serão oferecidos como o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), Certificação Digital e Assistência Judiciária. O Centro também conta com o Espaço das Prerrogativas, com Secretaria, Procuradoria e sala de reunião.

Presente no evento, o Diretor-Tesoureiro da OAB Piauí, Einstein Sepúlveda, destacou a alegria em entregar o novo espaço para a Advocacia do Piaui. “Tudo neste espaço foi pensado para servir os Advogados(as) no fomento da sua profissão. Vamos preparar os servidores para bem receber e atender toda a classe neste espaço, que ao longo da história já abrigou nossa biblioteca e outros serviços e que hoje veio, definitivamente, se tornar o Centro Integrado de Serviços da Advocacia”, frisou.

Durante a solenidade, a Membro Honorária Vitalícia da OAB, Fides Angélica Ommati, também ressaltou a importância da Advocacia ter um espaço reunindo vários serviços em prol do Advogado(a). “É uma emoção muito grande ver o avanço da OAB Piauí com o passar dos anos. Essa gestão tem conseguindo entregar grandes ações porque é composta por uma equipe de pessoas comprometidas, idealistas, que sempre pensam no hoje e no amanhã, preparando os novos Advogados(as) para a luta e incentivando os atuais e os mais experientes”, comentou.

Também participaram da solenidade, o Diretor-Geral da ESA Piauí, Aurélio Lobão; Diretores da CAAPI; Representantes das Subseções; Conselheiros e Conselheiros Seccionais; Membros das Comissões Temáticas, além de Advogados e Advogadas piauienses.

Espaço das Prerrogativas

Durante a solenidade de inauguração do Centro Integrado de Serviços da Advocacia, foi entregue o Espaço das Prerrogativas. Esta área conta com Secretaria, Procuradoria e Sala de Reunião, além da galeria homenageando os Presidentes da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados, sendo eles: Antomar Gonçalves Filho, Antonio Sarmento de Araujo Costa e Roberta Janaína Tavares Oliveira.

O Presidente da Comissão da Defesa das Prerrogativas dos Advogados, Marcus Vinicius Nogueira, agradeceu as novas instalações e os investimentos realizados em benefício da Comissão. “Estamos construindo história através do trabalho de todos os membros da nossa Comissão. Todos somos gratos por estas conquistas. A sala de atendimento, a sala de reuniões e toda essa ampla estrutura, com certeza irão agilizar e melhorar nosso trabalho no dia a dia e, consequentemente, nossa luta na defesa dos diretos da classe”, ressaltou.

Prestigiando a solenidade, o Procurador das Prerrogativas da OAB Piauí, Antônio Sarmento de Araújo, frisou que a Seccional sempre tem dado destaque merecido para as Prerrogativas, que carregam grande importância e que têm conquistado cada vez mais espaço no cotidiano. “Sem Prerrogativas você não é Advogado(a). A OAB Piauí é vanguardista na Defesa das Prerrogativas dos Advogados(as) no Brasil. Prova disso é que a primeira Cartilha de Defesa das Prerrogativas do Brasil foi elaborada nesta Casa”, lembrou.

Também homenageada, Roberta Janaína Tavares Oliveira, que já esteve na Presidência da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados, demonstrou satisfação com o novo espaço. “Nós sabemos da importância da Comissão para aquele que no dia a dia luta e defende os diretos dos cidadãos. Sabemos o quanto a Advocacia é violada. Sabemos o quanto os Advogados(as) precisam de uma OAB fortalecida, precisam encontrar um amparo para o combate efetivo das violações sofridas”, finalizou.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!